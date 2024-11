Luc Huys (Respect) is nieuw in de gemeenteraad van Wingene: “Meer aandacht schenken aan ouderenzorg”

“Het is de zevende keer dat ik deelneem. Ik ben tevreden dat ik verkozen ben, met 703 voorkeurstemmen”, vertelt de 71-jarige Luc Huys. “Natuurlijk zit ik met een dubbel gevoel, omdat we in Ruiselede als oppositiepartij goed gescoord hebben maar binnen het nieuwe Wingene toch in de oppositie blijven zitten. Mijn goed kiesresultaat is te danken aan de proteststemmen vanuit Ruiselede tegen de fusie.” Luc is zanger in het koor van Ruiselede én Kruiskerke en voorzitter van de fietsclub WTC Kruiskerke. Hij is al 30 jaar OCMW-raadslid, vrijwilliger bij Samana Ruiselede, dienstencentrum Curando, RVT Ruiselede en bij Natuurpunt. Zijn stokpaardje? “Genoeg aandacht schenken aan ouderenzorg”, besluit Luc.