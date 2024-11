Lore Dezutter (Samen met Sander) is nieuw in de gemeenteraad van Koksijde: “Grootse dingen beginnen met iets kleins”

Lore Dezutter (39) is contextbegeleider in de bijzondere jeugdzorg bij De Steiger in Koksijde. Ze is de vrouw van Boudewijn Lowagie en mama van Lola en Lily. Lore is gek op sport, vooral wielrennen, mountainbiken en fitness. Samen met vrienden leuke momenten beleven, daar fleurt Lore helemaal van op. Met 1.356 voorkeurstemmen start Lore haar politieke carrière als schepen Sociale zaken en Sport. “Dat sluit perfect aan bij mijn motto: grootse dingen beginnen met iets kleins. Ik wil met mijn hart en gevoel de stem zijn van onze inwoners. Hierbij is verbinden het sleutelwoord. We willen samen met iedere bewoner streven naar een gemeente van samenhorigheid, en zorgen voor gezinnen, ouderen en jeugd.”