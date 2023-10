Lokale partijen bereiden zich voor op verkiezingen 2024: Voor het eerst met Vlaams Belang

De partijen laten al wat in hun kaarten kijken met de verkiezingen van oktober 2024 in het vooruitzicht. Zo trekt burgemeester Francesco Vanderjeugd wellicht de Open VLD-lijst en doet Vlaams Belang waarschijnlijk zijn intrede in de Stadense politiek.

Open VLD trekt wellicht onder de naam ‘Open VLD’ naar de kiezer. “De beslissing omtrent de naam is nog niet genomen”, weet lokaal voorzitter Francky Deprez. “Nationaal zit Open VLD in woelig water, maar dat is voor ons geen reden tot veranderen. We hebben de verkiezingen in Staden vorige keer immers met ruime meerderheid gewonnen. Over de lijsttrekker is ook nog niets beslist, maar normaal wordt dat burgemeester Francesco Vanderjeugd”.

Ook bij CD&V wordt de naam wellicht behouden. “Normaal wordt het CD&V Staden”, vertelt lokaal voorzitter Femke Verleye. “Er lijkt een meerderheid voor die naam, maar de naam ligt nog niet helemaal vast. Een lijsttrekker is er nog niet.”

Bij N-VA wordt misschien gekozen voor een aanvulling op de naam. “Normaal gezien kiezen we voor N-VA”, vertelt oud-schepen Marc Bogaert. “Als de lijstvorming niet loopt zoals verwacht gaan we onze lijst eventueel openstellen voor onafhankelijken. Dat kan er een aanvulling op de naam komen zoals bijvoorbeeld N-VA Plus. De keuze voor de lijsttrekker is nog niet gemaakt.”

Onafhankelijke lijst

Bij WESTAON wordt de naam in principe behouden. “Tenzij er nog iets anders uit de bus komt”, stelt gemeenteraadslid Bart Coopman. “Soms maken mensen immers nog de connectie met Vooruit, maar enkel ikzelf en voorzitter Martin Boudry zijn nog van Vooruit-signatuur. We zijn een onafhankelijke lijst die met input van dorpsgenoten een programma aan het klaarstomen is. Ook de lijstvorming en de -trekker worden door iedereen die meewerkt bepaald.”

Oud N-VA’er Koen Demonie nam in 2018 met Lijst Neutraal aan de verkiezingen deel, maar raakte niet verkozen. “Lijst Neutraal neemt zeker niet meer deel aan de verkiezingen”, aldus Koen Demonie.

Vlaams Belang stapt hoogstwaarschijnlijk voor het eerst in de kiesarena in Staden. “Ik durf er mijn hand nog niet voor de volle 100 procent voor in het vuur steken, maar het is wel de bedoeling dat we een lijst indienen”, weet Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse. “Een lijsttrekker is er nog niet.”