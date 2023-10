Lokale partijen bereiden zich voor op gemeenteraadsverkiezingen: “Geen oude wijn in nieuwe zakken”

Open VLD Blankenberge trekt volgend jaar naar de verkiezingen als ‘Team Blankenberge’. Het partijbestuur wil zo bruggen slaan en het algemeen belang weer laten primeren, een sentiment dat ook bij de andere partijen leeft. “Meer dan ooit is er nood aan bruggenbouwers en politiek dicht bij de mensen, over de partijgrenzen heen”, klinkt het bijvoorbeeld bij CD&V, dat naar de kiezer trekt als ‘CD&V PLUS’.

Open VLD Blankenberge, met burgemeester Björn Prasse op kop, wil in 2024 de hand reiken aan iedereen die Blankenberge een warm hart toedraagt. “Al wie wil meeschrijven aan een positief en constructief verhaal voor onze badstad, is welkom om zich bij ons aan te sluiten. Als kiezer én als kandidaat. We willen met Open VLD Blankenberge de drijvende kracht zijn achter een nieuw team, dat de stad boven de partijpolitiek en het algemeen belang op de eerste plaats zet”, aldus Prasse.

Onder de nieuwe noemer hopen de Blankenbergse blauwen ook komaf te maken met de partijpolitieke strubbelingen uit het verleden. “Met Team Blankenberge willen we de weg vrijmaken voor een stadsbestuur dat iedereen in onze stad maximaal en inclusief vertegenwoordigt”, klinkt het.

Naar buiten komen als dé herkenbare volkspartij, vlot bereikbaar zijn, en vooral: de bevolking een luisterend oor bieden. Met die drie voornemens trapte N-VA zijn campagne af. De partij van gewezen burgemeester Daphné Dumery wil de lokale kiezer na oktober 2024 opnieuw meer daadkracht en stabiliteit bieden, en blijft daarom trouw aan haar naam. “We hoeven ons als partij nergens achter te verstoppen. Stabiliteit betekent betrouwbaarheid en herkenbaarheid, geen oude wijn in nieuwe zakken. Bovendien ervaren we dat mensen lokaal bewust kiezen voor N-VA, dé brede volkspartij. We willen de stem van de burger vertalen in ons programma, dat zal vormgegeven worden voor en door de Blankenbergenaar”, aldus Dumery.

Inhoud primeert

De lokale N-VA-slogan in aanloop naar de verkiezingen luidt dan ook ‘Wij luisteren naar jou’. “Er moet opnieuw ingezet worden op inhoud. Dat werd gemist de laatste drie jaar en daar willen we op inzetten de komende zes jaar. Wat goed gaat, nemen we mee en wat beter kan, moet aangepakt worden. We geloven dat het anders kan, maar daarvoor hebben we in ’24 wel de kiezer nodig. Mensen hebben de buik vol van de politiek. Nu de opkomstplicht is afgeschaft, zullen we hen dus eerst nog moeten overtuigen om naar de stembus te trekken”, zegt fractieleider Dennis Monte.

Macht en eigenbelang

Eenzelfde geluid horen we bij CD&V Blankenberge-Uitkerke, dat volgend jaar naar de kiezer trekt als ‘CD&V Plus’. “De periode van politiek gekrakeel heeft het vertrouwen van onze inwoners aangetast. Terwijl politiek moet gaan over mensen, ging het in Blankenberge vooral over macht en eigenbelang”, zegt gemeenteraadslid en gewezen schepen Sandy Buysschaert. Door als verruimingspartij naar de kiezer te trekken, wil CD&V Blankenberge-Uitkerke zijn identiteit in de verf zetten. “Meer dan ooit is er nood aan bruggenbouwers en politiek dicht bij de mensen, over de partijgrenzen heen. Dit zit allemaal in ons DNA”, klinkt het.

Met nationaal boegbeeld Conner Rousseau groeide de rode partij in elke peiling, en daar willen ze lokaal een graantje van meepikken. “De beweging heeft volop de wind in de zeilen en is vastbesloten om ook in Blankenberge vooruit te gaan. Met een frisse blik en hernieuwde energie, staan we klaar voor de uitdagingen van de toekomst. En ondertussen blijven we de dialoog aangaan met onze inwoners. We willen luisteren naar de bekommernissen en concrete oplossingen aanreiken voor de uitdagingen waar onze geliefde badstad voor staat.”