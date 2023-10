Lokale lijsten trekken volgend jaar opnieuw naar verkiezingen: Gelijkaardige keuze als zes jaar terug

Bij de lokale verkiezingen volgend jaar zullen de inwoners van De Haan een gelijkaardige keuze krijgen als zes jaar geleden op hun stembiljet. De bestaande lijsten zullen, weliswaar soms met een andere naam, richting de stembus trekken. Naast de grootste fracties van Lijst Burgemeester en Bewust, zullen inwoners onder meer ook kunnen stemmen op Samen Vooruit of Groen.

Dat de aanloop naar de verkiezingen is ingezet, werd vorige week al duidelijk toen Open & N-VA aankondigde dat de lokale partij officieel de naam veranderde in Lijst Burgemeester. Burgemeester Wilfried Vandaele zal weinig verrassend die lijst ook trekken. “Ik ben bereid om de lijst nog eens te trekken. Als de kiezer dat mogelijk maakt, wil ik ook de volgende periode burgemeester blijven. We hebben heel veel kunnen realiseren, maar twee jaar corona heeft hier en daar wel roet in het eten gegooid. Er staan nog veel projecten op stapel en ik wil die graag afwerken”, zegt Vandaele.

De lijst zal plaats bieden aan kandidaten met verschillende achtergronden. “Het is mijn bedoeling dat Lijst Burgemeester een thuishaven kan zijn voor iedereen die het goed voor heeft met onze gemeente, welke politieke overtuiging hij of zij ook heeft. Uiteraard moet men ons programma wel onderschrijven”, aldus Vandaele.

Ook Bewust trekt met een eigen lijst naar de kiezer. Meer wil fractieleider Peter Breemersch daar voorlopig echter niet over kwijt. “We zullen later pas communiceren over hoe we concreet naar de kiezer trekken. Zeker is wel dat we dit op eigen kracht zullen doen met een eigen lijst. We willen onze eigen accenten kunnen leggen.”

moeilijke verkiezing

De twee grootste fracties in de gemeenteraad krijgen gezelschap op het stembiljet van Samen Vooruit met schepen Marleen De Soete en gemeenteraadsvoorzitter Kris Steen. De partij kon met een beperkt aantal toch hard wegen op het beleid de voorbije jaren. “We hebben heel belangrijke bevoegdheden en we hebben veel kunnen realiseren dankzij een goede samenwerking. Er werd heel professioneel gewerkt. Dat ontbrak in de vorige legislatuur. Alle problemen worden intern opgelost, zoals het hoort, en er werd snel geschakeld. We hebben onze stempel kunnen drukken op vlak van onder meer openbaar domein, toerisme, en afvalbeheer. Een voortzetting van de samenwerking zien we daarom zeker zitten. De kiezer is weliswaar eerst aan zet. De kaarten liggen zo dat mensen niet meer verplicht zijn om te gaan stemmen. Het zal daardoor een moeilijke verkiezing zijn”, vertelt Marleen De Soete.

Samen Vooruit is van plan om met een volledige lijst op te komen. “Het is niet gemakkelijk om een lijst te vullen als kleine partij, maar dat zal ons zeker lukken. Onze lijst bestaat uit mensen van Vooruit, CD&V, open VLD’ers en onafhankelijken. We willen de partij zijn van het volk.”

Flink vergroenen

Groen had de voorbije legislatuur één zetel in de gemeenteraad. Marleen Maes kwam regelmatig tussen en is tevreden over wat ze kon bereiken. “Het bestuur stond open voor onze suggesties. We hadden een goede samenwerking. Er zijn enkele zaken uitgevoerd die wij aangereikt hebben, zoals financiële steun voor de wasbare luier en geveltuintjes. Wij hebben het niet uitgevoerd, maar ik ben blij dat er geluisterd werd naar onze suggesties. De burgemeester wilde ook flink vergroenen, voor ons mag het wel iets sneller en iets meer. De eerste fietsstraat komt er nu ook. Wij hadden dat in de vorige legislatuur al gevraagd, maar toen kon het niet”, zegt Maes. Groen is in alle stilte bezig met de lijstvorming. “Ik kan daar nog niet veel over vertellen. We komen zeker op, maar met wie of hoe, dat zijn we nog aan het bespreken.”

Bij de vorige verkiezingen kwam ook Vlaams Belang op in De Haan, maar ze haalden geen zetel in de gemeenteraad. Sinds 2020 werd een lokale afdeling uitgebouwd in de kustgemeente. De partij trekt rond de thema’s van openbare werken, verkeersveiligheid en de eigenheid van de gemeente naar de lokale verkiezingen. Op de sociale media werd een oproep gelanceerd naar kandidaten om de lokale afdeling te versterken.