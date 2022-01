Lokaal Bestuur De Panne investeert in betonnen ‘planché’

Op de gemeenteraad van maandagavond legde schepen Wim Janssens (ACT!E) de resultaten voor van een studie over ‘De Planché’. Op basis daarvan koos het bestuur voor een versie in beton, die de ‘coronaversie’ zal vervangen van de voorbije zomer die wel op succes kon rekenen. Om het publiek op de Zeedijk meer te spreiden installeerde het lokaal bestuur een houten wandelpad met twee houten gocartpistes op het strand tussen de witte cabines en de strandterrassen.

“Wegens het succes hebben we besloten om De Planché ook in de toekomst te behouden”, zegt schepen Wim Janssens.

Groot obstakel

“We hebben de voor- en de nadelen van een houten en een betonnen planché op een rijtje gezet. Echt esthetisch mooi zijn de houten festivalvloeren niet, en de houten planken moeten zowat dagelijks hersteld worden. We hebben ook vastgesteld dat het Rode Kruis heel wat splinters uit pijnlijke voeten heeft moeten verwijderen.”

“Het zandvrij houden is manueel werk en de vloeren zijn niet ‘overrijdbaar’, zeker niet voor onze bulls. Voor de stranduitbaters en de onderhoudsploegen van de technische diensten is dit een groot obstakel. Er waren ook conflicten tussen wandelaars, fietsers en gocarts. De gocarts maken ook lawaai.”

Geen stockageruimte

“Door corona konden we door de coronasituatie de houten planché het eerste jaar huren voor een kwart van de marktprijs. Maar we weten dat de jaarlijkse huurprijs fors zal stijgen. Hardhout is een investering van zo’n 500.000 euro, exclusief de jaarlijkse plaatsingsprijs.”

“Bovendien zitten we met het probleem dat we geen stockageruimte hebben… Uiteraard heeft een houten plankenvloer ook voordelen. Het zorgt voor meer strandbeleving, zowel voor wandelaars als voor fietsers. Ook rolstoelgebruikers kunnen van een strandwandeling genieten, we hebben zelfs een rolstoelstrand voor hen aangelegd. Het is een unieke locatie aan de kust waar je de hele dag van de zon kunt genieten.”

Uitvoerige test

Ook een betonnen alternatief werd aan een grondige studie onderworpen. “Een uitvoerige test heeft aangetoond dat een betonnen planché op een vlotte manier machinaal zandvrij kan worden gemaakt”, aldus Wim Janssens.

“Als er 5 à 10 cm zand ligt, zou het gemiddeld 2 uur duren om het traject van 1,3 km zandvrij te maken. De proefopstelling werd getest en goedgekeurd door onze raad voor mensen met een beperking. Op vlak van stabiliteit heeft de teststrook de test goed doorstaan. De wiellader (bull) heeft een teststrook meermaals belast op verschillende manieren. De betonplaten die vlak op het zand lagen zijn nauwelijks verschoven.”

Terugverdientijd

Berekeningen wijzen uit dat de aankoop van een betonnen planché een terugverdientijd heeft van 2 tot 3 jaar tegenover het huren van een houten exemplaar. “Het mag ook geen banaal betonnen pad zijn. Onze voorkeur gaat naar een houtprint die voor extra cachet zorgt. De stalen van deze print tonen de mooie afwerking.”

Beton heeft een grotere ecologische voetafdruk dan dennenhout. “Helaas kan dit betonproduct nog niet geproduceerd worden met ‘groen beton’. Maar doordat het jaarlijkse transport en arbeid niet meer nodig is boeken we toch winst op het vlak van CO2-uitstoot, want het is de bedoeling dat de betonnen planché permanent blijft liggen.”

Tijdelijke constructie

“Omdat het gaat om losse platen van twee meter op twee meter wordt deze betonnen planché niet beschouwd als verharding, maar als een tijdelijke constructie op een drainerende ondergrond. De betonplaten kunnen dus altijd worden weggehaald en 100% gerecycleerd worden.”

De actoren op en langs het strand werden bevraagd. “Daaruit werden een aantal aanbevelingen meegenomen. De planché zal 1,3 kilometer lang zijn en kost ongeveer 245.000 euro, inclusief btw. De betonnen planché beslaat 2.786 vierkante meter, met een rolstoelstrand van 324 vierkante meter, een wandelpad en toegangspaden van 2.378 vierkante meter en een extra pad naar het Canadezenplein van 148 vierkante meter.”

Gocarts op Zeedijk

Na overleg met de uitbater werd besloten om de gocarts terug op de Zeedijk te laten rijden in de daartoe voorziene zones. “Daarmee wordt het conflict tussen wandelaars/fietsers en gocarts op De Planché opgelost.”

“De aankoop van een betonnen planché is een goede keuze op alle vlakken, en daarom gaan we verder met dit project”, besluit schepen Janssens.