Lof en kritiek bij eedaflegging Eloïs Rousseau (Vooruit) en Nele Haghebaert (N-VA) op Kortrijkse gemeenteraad

Op de Kortrijkse gemeenteraad van 17 oktober legden zowel Eloïs Rousseau als Nele Haghebaert de eed af als nieuwe gemeenteraadsleden voor de Vooruit- en N-VA-fractie. Ze vervangen respectievelijk Joost Bonte (Vooruit) en Axel Ronse (N-VA) die voordien al hadden aangegeven hun mandaat niet langer te vervullen. Zijzelf en ook hun voorgangers kregen lof van verschillende raadsleden, maar ook forse kritiek van Vlaams Belang-kopman Wouter Vermeersch. Hij noemde het kiezersbedrog en hekelde ook de berichtgeving in de media.

Op de gemeenteraad van 17 februari kondigde Joost Bonte al aan dat hij zijn plaats zou afstaan aan een jonger raadslid. Hij wil zich volledig focussen op zijn mandaat in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Maandagavond was hij nog een laatste keer aanwezig in het publiek. Hij gaf de raadsleden een kaartje bij wijze van afscheid.

Ook al zetelde hij maar in drie gemeenteraden, toch kreeg hij van zowel meerderheids- als oppositieleden complimenten. Sien Vandevelde (TBSK), Philippe Dejaegher (N-VA) en Billy Buyse (Vooruit) namen het woord vanuit de meerderheidspartijen. “Ik noem jou Joost Rebel Bonte”, zei Vandevelde. “Het vergt moed om plaats te maken.”

Eloïs Rousseau bij haar eedaflegging.

En die plaats laat hij dus aan Eloïs Rousseau, zus van Vooruit-partijvoorzitter Conner Rousseau. Ze legde de eed af en werd daarmee het nieuwe jongste vrouwelijke gemeenteraadslid met haar 28 lentes.

Kleurrijk figuur

Een andere belangrijk afscheid was dat van Axel Ronse, voormalig cultuurschepen en huidig fractieleider in de Kamer voor N-VA. Hij maakte vorige week maandag bekend dat hij zijn zetel in de Kortrijkse gemeenteraad per direct afstaat. Dat deed hij omdat hij naar eigen zeggen niet langer kon samenwerken met de partij van burgemeester Ruth Vandenberghe, TBSK. Zijn ontslag en de eedaflegging van zijn opvolgster werden nog aan de agenda toegevoegd. Hij was voor alle duidelijkheid niet aanwezig op de gemeenteraad.

Ook Ronse kreeg veel complimenten op de gemeenteraad, niet in het minst van zijn eigen partij. “We verliezen hier een kleurrijk figuur en een echte klasbak”, haalde Philippe Dejaegher de loftrompet boven. “Axel ging er telkens met overtuiging en grinta voor. Hij gooide zes jaar lang hoge ogen als cultuurschepen.”

Nele Haghebaert bij haar eedaflegging.

Nele Haghebaert legde eveneens aan het begin van de gemeenteraad de eed af. “Ik ben geïnspireerd door haar enthousiasme. Ze neemt zelden of nooit een blad voor de mond. Een debat met haar is zowel pittig als verrijkend”, aldus nog Dejaegher. Later op de gemeenteraad kwam Haghebaert ook al voor het eerst aan het woord met een mondelinge vraag.

Striemende kritiek

Naast alle lof kwam er ook striemende kritiek van Vlaams Belang-kopman Wouter Vermeersch. Al aan het begin van de gemeenteraad nam hij het woord over de twee wissels, in totaal zo’n acht minuten lang (twee keer vier minuten, red.). Hij noemde het kiezersbedrog en hekelde ook de berichtgeving in de media. “Nadat schepen Wout Maddens een partijkaart van de MR aanschafte, worden de volgende barsten in de monstercoalitie zichtbaar”, klonk het onder andere.

De striemende kritiek kwam van Vlaams Belang-kopman Wouter Vermeersch.

“Joost Bonte kon niet langer tegen zijn principes werken. Axel Ronse gaf bij zijn afscheid aan dat hij een gevoelsmens is. Dan is mijn vraag: zijn de nieuwe N-VA schepenen Giovanny Saelens en Trui Steenhoudt geen gevoelsmensen?” Hij richtte zich op het einde van zijn tirade rechtstreeks tot N-VA-raadslid Philippe Dejaegher: “Na alle lof vraag ik mij af wat u nu echt denkt van deze situatie als ouderdomsdeken. Klopt de analyse van uw kopman Axel Ronse?”

Die antwoordde prompt: “Wij hebben toegetreden tot de coalitie en wij willen loyaal de verplichtingen en engagementen van deze toetreding honoreren. Wij blijven loyaal aan het bestuursakkoord en de coalitievorming. Dat is een kwestie van beleefdheid. Voor ons is dat nog steeds belangrijker. Verder heb ik daar niets aan toe te voegen.”

Protest tegen windturbines

Het werd opnieuw een marathonzitting. Omstreeks 23:37 was de zitting volledig afgelopen. Voordien was er overigens een protest tegen de mogelijke komst van vier nieuwe windturbines die langs de E403 zouden komen. Die zijn vergund door Minister van Omgeving Jo Brouns (CD&V). Stad Kortrijk tekent beroep aan tegen de milieuvergunning van de noordelijkste turbine. Dat is volgens de actievoerders onvoldoende. Het leidde nog voor de gemeenteraad tot een verhitte discussie.