Lo-Reninge blijft in 2022 investeren in digitalisering, verkeersveiligheid, vergroening en voert een nieuwe heffing in op toeristische logies

Op de laatste gemeenteraad van het jaar werden de aanpassingen van het meerjarenplan onder de loep genomen en werd ook de nieuwe belasting op toeristisch logies goedgekeurd.

“De meerjarenplanning is financieel in evenwicht in Lo-Reninge, zoals het hoort”, zei schepen Lieve Castryck. “Over de volledige periode 2020-2025 zal, na verrekening van de subsidies ongeveer 4 miljoen euro netto geïnvesteerd worden. Ongeveer 40% daarvan is gesubsidieerd. Voor 2022 bedragen de geplande investeringen in totaal 1,5 miljoen euro, waarvan zo’n 45 % wordt gesubsidieerd.”

“ We werken verder aan de realisatie van onze 10 prioriteitsdoelstellingen. Bedoeling is om ons organisatiemodel te optimaliseren met het oog op een goede dienstverlening. We hebben volop ingezet op procesmanagement, informatieveiligheid en ICT. We willen gemeentelijke informatie zoveel mogelijk digitaal ter beschikking stellen van onze burgers.”

Nieuwe website

“Dit jaar zijn we al gestart met een nieuwe website, die ook toerisme omvat, en die responsive is, zodat je alles zowel op pc als op smartphones vlot kunt raadplegen. In 2022 willen we werk maken van een handig online afsprakensysteem. Wat de verkeersleefbaarheid van onze dorpen betreft: we hebben al zones 30 ingevoerd en de schoolomgevingen veiliger gemaakt, en er komen ook trajectcontroles. In 2022 blijven we investeren in het onderhoud van de bestaande landwegen met 125.000 euro.”

“We vernieuwen volgend jaar ook de koer van de technische dienst, de Zuidhoeve krijgt nieuwe speeltoestellen en we besteden ook 25.000 euro aan de inrichting van en de KSA- en KLJ-lokalen in de Zuidhoeve. De restauratie van de Markeymolen kost 290.000 euro, maar die is volledig gesubsidieerd. Met het verledden van alle openbare verlichting zitten we goed op schema: al 20 % is gerealiseerd, en tegen 2030 zal het volledige verlichtingsnetwerk zijn verled.”

“Van onze vier begraafplaatsen willen we groene oases maken, met het aanplanten van bloembollen en gras inzaaien, en grafmonumenten met een historische en culturele waarde willen we bewaren.”

Fietsinfrastructuur

Verder investeert Lo-Reninge in fietsinfrastructuur, met subsidiëring o.a. door de provincie West-Vlaanderen. Om de klimaatverandering onder controle te houden wil Lo-Reninge deze legislatuur 1 boom per inwoner aanplanten, en het bestuur mikt op een combinatie van bomen in weiden, op het openbare terrein en in privétuinen.

Nieuwe heffing

Vanaf het aanslagjaar 2022 voert Lo-Reninge een heffing in op het exploiteren van kamergebonden en terreingebonden logies. “Tot op heden worden een deel van de vakantiewoningen of -verblijven automatisch onder de heffing op tweede verblijven getaxeerd, namelijk die woningen waar niemand gehuisvest is”, verduidelijkte schepen Wout Cornette.

“Zo ontstond er een onrechtvaardige toestand waarbij vakantieverblijven waar wel iemand ingeschreven was aan elke belasting ontsnapten en niets betaalden. Ook de forfaitaire belasting van 850 euro op tweedeverblijven waarbij iedereen ongeacht de grootte of de omvang van het verblijf aan dezelfde heffing werd onderworpen was arbitrair. Om de hele sector van toeristische verhuringen gelijkaardig te behandelen voeren we de huidige heffing in waarbij 50 euro per jaar wordt aangerekend per persoon die mag verblijven in het toeristisch logies. Hierbij gaan we uit van de maximumcapaciteit die in de vergunning van Toerisme Vlaanderen werd toegekend.”

“De heffing wordt geplafonneerd op 1.000 euro per adres per exploitant, en die heffing mag worden doorgerekend aan de klanten van toeristische logies. In het belastingreglement op de tweedeverblijven wordt de functie vakantieverblijf vanaf 2022 als vrijstelling beschouwd, zodat de uitbaters van vakantieverblijven die tot op heden onder dit reglement belast werden, niet langer een aanslag zullen ontvangen.”

“Het stadsbestuur realiseert op die manier een taxshift doordat de inkomsten uit deze nieuwe heffing voor een groot deel gecompenseerd zullen worden door minder inkomsten uit de belasting op tweedeverblijven. De extra inkomsten zal het stadsbestuur aanwenden om het toeristische budget te verhogen.”

(MVQ)