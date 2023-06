Lisa Grijspeert (25, N-VA) is het jongste raadslid in Izegem en heeft duidelijke missie: “De stem van de jeugd laten weerklinken”

Lisa Grijspeert is een geëngageerde jongedame die ook in de politiek haar ambities niet onder stoelen of banken steekt. Vanuit de N-VA-meerderheid wil ze de stem van de jeugd vertolken. “Ook bij de volgende verkiezingen zou ik er graag bij zijn”, blikt ze al vooruit.

Lisa ontvangt ons in de mooie nieuwbouwwoning in de Knobbaardstraat die haar mama en stiefpapa zeven jaar geleden lieten neerpoten. “Maar ik ben hier in de buurt ook opgegroeid. Mijn papa woont nog in de Molenhoekstraat, ik hoor er tot het buurtcomité. Door corona zijn onze activiteiten daar wat stil gevallen, maar bedoeling is dat we weldra opnieuw uitpakken met een quiz en barbecue.”

Je was ook al vroeg actief bij Jeugdhuis De Tunne?

“Dat startte toen ik op zoek was voor een zaaltje om mijn Sweet 16 te vieren. Ik leerde er Jasper Lievens kennen, nu nog altijd mijn beste maat. Ik was er verantwoordelijke voor de vrijwilligerswerking. Later richtten we ook een weekend studentenclub op, zowat de opvolger van de Verenigde Izegemse Studenten (VIS). Ook dat waren drie leuke jaren, maar dat is door corona een stille dood gestorven.”

“Met vrienden tafelen laat alles nog beter smaken”

Jeugdhuis De Tunne brandde in januari 2021 af. Hoe hard kwam die klap aan?

“Dat was verschrikkelijk natuurlijk. Zeker ook omwille van de manier waarop het gebeurd was. Maar ondertussen vond men een tijdelijke oplossing in l’Abattoir. Voor mij was dat makkelijk. Ik kon te voet gaan. Maar nu is er met Zaal Nele een nieuwe locatie, die ook meer in het centrum en dichter bij de andere uitgaansgelegenheden is gesitueerd.”

Sinds januari zetel je ook voor N-VA in de gemeenteraad.

“Omdat Jan Verbeke naar Ingelmunster verhuisde, kon ik zijn plaats innemen. En dat doe ik met veel goesting. Ik was al voorzitter van Jong N-VA, een functie die ik doorgegeven heb aan Laura Vandamme. Ik ben er wel nog secretaris. In de gemeenteraad wil ik me vooral opwerpen als de stem van de jeugd. Het is niet omdat ik tot een meerderheidspartij behoor dat je je niet kunt laten horen. Zopas heb ik een aanpassing van het huurreglement van de speelkoten laten goedkeuren. Die speelkoten werden vooral verhuurd in functie van de speelstraten, nu kunnen ook onder meer jeugdverenigingen een beroep doen op die containers vol spelmateriaal.”

Volgend jaar zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Opnieuw van de partij?

“Ik heb kenbaar gemaakt aan mijn partij dat ik zeker die ambitie heb. Er zijn al eerste verkennende gesprekken gevoerd met het oog op de lijstvorming. Bij de vorige verkiezingen, ik was toen pas 20 jaar, werd ik aangezocht om deel te nemen. Al had ik wel al eens laten vallen bij burgemeester Bert Maertens dat ik interesse had.”

Hoever reikt je ambitie daar? Mik je op termijn op een schepenambt?

“Ik doe alles in eerste instantie stap per stap en blijf met de voetjes op de grond, maar ik zeg daar niet op voorhand nee tegen. Maar ik zal eerst moeten proberen om opnieuw verkozen te geraken. De vorige keer stond ik op de 12de plaats, ik hoop nu als vertegenwoordiger van de jeugd op een iets hogere plaats.”

Lisa Grijspeert woont nu nog bij haar ouders, maar gaat straks met haar vriend Ruben bouwen in de Ardooisestraat. © Frank Meurisse

Beleid voeren is niet makkelijk in tijden waar alles ook veel duurder wordt. Er moesten ook projecten afgevoerd of geheroriënteerd worden!

“Dat klopt, en dat is ook de juiste beslissing. Zelf gaan mijn vriend en ik bouwen in de Ardooisestraat. Ook daar zie je dat alles steeds maar duurder wordt, het is dus zaak om keuzes te maken. Je kan immers niet alles willen. Met de stad is dat natuurlijk op veel grotere schaal, maar ook daar moet je rekening houden met de nieuwe omstandigheden.”

Je hebt ook de wandelmicrobe te pakken. Dateert die uit coronatijden?

“Eigenlijk van daarvoor al, maar het heeft zeker nog een boost gekregen. We doen graag dagwandelingen, maar recent trok ik met mijn broer er twee dagen met de tent op uit naar de Ardennen. We durven dat wel eens te koppelen aan een brouwerijbezoek. Maar het is vooral ook tot rust komen in de natuur.”

Je kookt ook graag. Ben je een bourgondiër?

“Zeker en vast. Ik volg lessen ‘wereldkeuken’ in Creo in Roeselare. Ik eet bijvoorbeeld graag Thais, we zijn trouwens al naar Thailand op reis geweest. Ook mijn vriend kookt graag, we combineren die smaken dan met de wijnen van de Vinotheek, die gerund wordt door mijn stiefpapa Gino Deprauw. We hadden onlangs vrienden op bezoek, eten in gezelschap laat alles nog beter smaken.”

Ga je ook uit eten in Izegem?

“We waren hier recent in Den Ast, op een boogscheut hier vandaan. Ook De Smaak kan ons bekoren, maar evengoed kunnen we eens gezellig genieten van een spaghetti in de Oude Pieter. Daar gaan we ook wel eens langs om een streekbiertje te drinken.”

Je hebt duidelijk Pekkersbloed door de aderen stromen!

“We gaan inderdaad graag eens uit, genieten van het leven. Dat kan door te biljarten in ’t Vlaams Huis of darts te spelen in ’t Plectrum. We blijven graag in eigen stad. Dat was bij de zoektocht naar onze nieuwe woning ook de opdracht, ik wilde in Izegem blijven.”