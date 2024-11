Lisa Bekaert-Neirynck (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Waregem: “Bouwen aan mooi en leefbaar Waregem”

De 27-jarige Lisa Bekaert-Neirynck is de jongste nieuwkomer en zetelt binnenkort voor CD&V. Lisa is financieel expert en woont in Sint-Eloois-Vijve, bij de verkiezingen behaalde ze een score van 665 voorkeurstemmen.

“Ik ben enorm dankbaar dat ik mijn steentje kan bijdragen aan Waregem. Dit had ik eerlijk gezegd niet zien aankomen. Met veel enthousiasme kijk ik ernaar uit om aan de slag te gaan en samen met mijn collega’s te bouwen aan een mooi en leefbaar Waregem. Als jongste gemeenteraadslid wil ik een mij inzetten voor betaalbaar wonen, duurzame landbouw stimuleren en onze lokale economie ondersteunen.”