Linda Allermeersch (LVP) is nieuw in de gemeenteraad van Vleteren: “Lokaal winkelen is voor mij heel belangrijk ”

Linda Allermeersch (63) woont met haar man Johan Depuydt in Woesten. Ze hebben drie kinderen. Zij werkte 14 jaar als gezinshelpster bij Familiehulp, en is nu zelfstandig florist met eigen zaak, Het Groen Accent. Linda behaalde 203 voorkeurstemmen. “Om kleine zelfstandigen te steunen, is lokaal winkelen voor mij heel belangrijk. Voor de oudere en minder mobiele bevolking zijn plaatselijke winkels broodnodig. Door mijn ervaring als raadslid van het OCMW en van het Bijzonder Comité, mijn levenservaring en mijn werk, ben ik me bewust van de noden van mensen. Zowel ouderen, kansarmen, jonge gezinnen, zelfstandigen, landbouwers en werknemers, zieke en gezonde mensen, kortom alle lagen van de bevolking zijn voor mij evenwaardig”, zegt Linda.