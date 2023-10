Lijsttrekkers stilaan bekend: Burgemeester Christof Dejaegher opnieuw lijsttrekker voor CD&V

In de Hoppestad kozen CD&V, N-VA, Vlaams Belang en Groen hun lijsttrekkers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Coalitiepartner Samen Vooruit en oppositiepartij Bewust/Open VLD nemen pas later een beslissing.

Het Poperingse stadsbestuur begon aan deze legislatuur met de gekende tandem CD&V en Samen. Christof Dejaegher (CD&V) bleef burgemeester. De meerderheid binnen de Poperingse gemeenteraad bestaat uit CD&V (12) en Samen (3). De schepenen zijn Loes Vandromme, Ben Desmyter en Kris Notebaert (allen CD&V) en Bryan Vanderhaeghe en Marjan Chapelle (beiden Samen). Zij werd na twee jaar opgevolgd door Klaas Verbeke (CD&V).

Vierde mandaat

Het afdelingsbestuur van CD&V Poperinge liet begin september al weten hoe de kaarten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 liggen. CD&V Poperinge heeft uittredend burgemeester Christof Dejaegher als lijsttrekker aangeduid. Dejaegher wil gaan voor zijn vierde volle mandaat als burgemeester, nog steeds enthousiast en gedreven maar vooral ook ervaren om verder te werken voor Poperinge. “Al enkele maanden gonst het van de geruchten dat ik zou vertrekken richting Brussel of gouverneur zou willen worden, maar zoals bij de vorige verkiezingen kies ik volop voor mijn geboortestad. Politiek Brussel spreekt mij minder aan en een combinatie met het mandaat van provincieraadslid, of nu als voorzitter van de provincieraad, is perfect haalbaar en zelfs goed voor de stad”, aldus burgemeester Christof Dejaegher.

Coalitiepartner Samen komt in Poperinge op onder de naam Samen Vooruit. “Over het lijsttrekkerschap hebben we het nog niet gehad”, verduidelijkt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen). Vlaams Belang komt onder dezelfde naam met Martine Vanbrabant als lijsttrekker. Groen kiest deze gemeenteraadsverkiezingen voor huidig raadslid Dirk Hebben als lijsttrekker. Ook N-VA Poperinge nam al een beslissing. Lijsttrekker wordt Jan Van Bruwaene en lijstduwer wordt huidig gemeenteraadslid Jean-Marie Blondeel.

Nieuw project

Bij Bewust/Open VLD werd nog geen lijsttrekker gekozen. Het is dus nog niet duidelijk of Sabien Lahaye-Battheu opnieuw als lijsttrekker wordt aangeduid of dat er voor vernieuwing wordt gekozen. “Begin dit jaar zijn we gestart met een nieuw en verruimend project: Bewust. We willen eerst volop inzetten op het vormgeven en uitwerken van dit project en mensen aantrekken die samen met ons willen meebouwen aan dit verhaal zonder ons al blind te staren op de lijstvorming. De lijsttrekker zal worden aangeduid en aangekondigd in het begin van 2024”, legt fractieleider Bram Meeuw (Bewust) uit. (LB)