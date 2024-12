Lijsttrekker NVAPlus Moorslede na arrest Raad van Verkiezingsbetwistingen: “Transparantie dient centraal te staan als basis voor constructief beleid”

Dat de klacht van lijsttrekker Gert-Jan Hovaere van de oppositiepartij NVAPlus Moorslede bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen is verworpen en door de klacht de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad pas een maand later dan voorzien kan doorgaan, valt alvast niet in goede aarde bij STERK, de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker Sherley Beernaert haalde eerder zwaar uit naar NVAPlus, dat nu reageert.

“Bij arrest van de Raad van Verkiezingsbetwistingen werd de klacht met betrekking tot het niet transparant zijn door STERK over de verkiezingsuitgaven behandeld”, vertelt lijsttrekker Gert-Jan Hovaere (NVAPlus). “Er werd door de Raad bevestigd dat STERK aan haar verplichtingen tekortschoot en pas laattijdig (daags na het indienen van de verkiezingsuitgaven, red.) transparant geweest is over deze verkiezingsuitgaven.”

“Sherley Beernaert verzocht in reactie – op haar eigen tekortkoming aldus – om een schadevergoeding van 500 euro, hetgeen de Raad uiteraard afwees. Ter opfrissing: het is nog altijd de functie van de oppositiepartijen om weerwerk te bieden tegen het uitgevoerde beleid van de meerderheid en al zeker wanneer de oppositie onregelmatigheden vaststelt.”

“De onregelmatigheid die wij vastgesteld hebben, werd bevestigd in het arrest, waarna STERK één en ander rechtgezet heeft, zonder dit ook te melden aan de andere partijen. De Raad heeft de schadeclaim van STERK hierop verworpen. STERK en haar coalitiepartner kunnen het ons toch maar moeilijk kwalijk nemen dat wij alert zijn voor onregelmatigheden? Of hebben zij niets geleerd uit het verleden?”

“Dit is het beleid dat NVAplus in de toekomst verder wil voeren: transparantie dient centraal te staan als basis voor een constructief beleid. We kijken vooruit richting een nieuwe legislatuur en een positief 2025”, aldus Hovaere.

De raadsvrouw van Sherley Beernaert had het in Brussel tijdens de behandeling van de klacht over een wraakactie van Gert-Jan Hovaere.

Over de vraag voor een schadevergoeding achtte de Raad zich onbevoegd.