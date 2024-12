Lieven Vanbelleghem (Respect) legt voor tweede keer eed af als burgemeester van Langemark-Poelkapelle

Tijdens de installatievergadering in Langemark-Poelkapelle legden donderdag 17 van de 19 gemeenteraadsleden hun eed af. Opvallend afwezig was ex-burgemeester Dominique Cool (N-VA), hoewel hij toch besliste om te zetelen. Nieuwe burgemeester Lieven Vanbelleghem (Respect) hield de raad kort, zodat hij snel de felicitaties van het talrijk opgekomen publiek in ontvangst kon nemen. Ook die van zijn fiere mama.

Hoewel hij niet verkozen raakte, mocht uittredend gemeenteraadsvoorzitter Koen Bentein (TNB) nog een laatste keer op zijn vertrouwde stoel zitten aan de raadtafel om de formaliteiten van de installatievergadering op gang te trekken. Beginnen deed hij met de mededeling dat twee raadsleden verontschuldigd waren: Margaux Degandt (TNB) en Dominique Cool (TNB). Ex-burgemeester Cool kondigde meteen na de verkiezingsnederlaag van Team Nieuw Bestuur op Facebook aan dat hij stopte met politiek, maar komt terug op die beslissing. Hij zal moeten de eed afleggen op de eerstvolgende gemeenteraad.

Eddy Vanacker voorzitter

Na de eedaflegging van de aanwezige gemeenteraadsleden was het tijd voor Bentein om de titel van voorzitter door te geven. Voortaan zal Eddy Vanacker (Respect) de gemeenteraden leiden. “Ik zal proberen de lijn die Koen aanhield vol te houden”, verklaarde hij, waarna de schepenen voor de tweede keer de eed afleggen. Dat zijn Marleen Soete, Brecht Bogaert, Thijs Supply en Valerie Deraeve. Ten slotte brak le moment de gloire aan voor Lieven Vanbelleghem, die na zijn eed als burgemeester het luidste applaus in ontvangst mocht nemen.

Mama burgemeester

Behalve een dankwoord voor het applaus legde de nieuwe burgemeester geen verklaring af. Zo kon er snel nagepraat worden met de honderdtal aanwezigen in het publiek. Een daarvan was zijn mama Veronique Develter (86) die haar tranen niet kon bedwingen. “Natuurlijk ben ik emotioneel. Ik ben zo content. Ik ben zo trots dat hij burgemeester is, maar ik zal er niet mee te koop lopen”, vertelt ze. “Ik volg wel alles wat hij doet en hou de krantenknipsels bij. Ondertussen heb ik al vijftien albums met vijfhonderd foto’s. Deze avond wou ik dan ook voor geen geld van de wereld missen.”

Bijzonder Comité

De gemeenteraad telt zeven nieuwe gemeenteraadsleden, onder wie vijf vrouwen. Daardoor zijn er nu negen vrouwen en tien mannen in de gemeenteraad. Oudste gemeenteraadslid is de 74-jarige Ronny Vanacker (Respect). Margaux Degandt is het jongste gemeenteraadslid. Naast de gemeenteraadsleden mochten ook de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst de eed afleggen op de installatievergadering. Dat zijn voorzitter Valerie Deraeve (Respect), Dominique Vanpeteghem (Respect), Isabelle Ryckewaert (Respect), Jan Halewyck (Respect), Koen Bentein (TNB), Claudine Muylle (TNB) en Hyacintha Louwyck (TNB). Op het einde van de installatievergadering kozen de kersverse gemeenteraadsleden ook twee de vertegenwoordigers voor de politieraad. Die postjes gingen naar Margaux Degandt (TNB) en Doris Dereyne (Respect). (TOGH)