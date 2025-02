Lieven Stubbe (Groen) toont gemeenteraad dat pesticidemetingen al vijftien jaar niet goed zijn: “47 verschillende stoffen gemeten”

Lieven Stubbe (Groen) had voor elk gemeenteraadslid een flesje ‘Westhoekwater met biocide’ mee om zijn interpellatie over de drinkwaterproblematiek kracht bij te zetten. Volgens schepen Miguel Gheysens (Team Ieper) is het leidingswater in Ieper echter veilig om te drinken én liggen er maatregelen op tafel om het aantal pesticiden in de beken te verminderen.

Lieven Stubbe (Groen) zei dat hij al van plan was om te interpelleren over de waterproblematiek in de Westhoek nog voor minister Jo Brouns (CD&V) onlangs de maximaal toegelaten norm voor residu’s van bepaalde pesticiden met factor 10 te verhoogde. “De Watergroep slaagt er al sedert juni 2022 niet meer in om de Europese norm voor residu’s van de schimmeldodende stoffen uit het Ieperse drinkwater te zuiveren”, aldus Lieven Stubbe.

Bodemerosie

Met grafieken en cijfermateriaal toonde Stubbe aan dat de metingen al vijftien jaar niet goed zijn. “Het gaat concreet over het stelsel van de Kemmelbeek die Dikkebusvijver voedt, de Bollaertbeek met haar vele zijbeken en de Vijverbeek die de Verdronken Weide en Zillebekevijver voeden. Er worden 47 verschillende stoffen gemeten”, aldus Stubbe, die in zijn betoog de link legde met bodemerosie en te grote concentraties aan meststoffen. “In Dikkebusvijver spoelt jaarlijks 1,6 ton bodemmateriaal per hectare af, in de Verdronken Weide is dat zelfs 1,8 ton per ha. Dit is de hoogste aanvoer van erosiemateriaal in heel Vlaanderen! De gevolgen van deze erosie voor onze waterreserves in onze vijvers kennen we in Ieper maar al te goed: om de 12 jaar moet Dikkebusvijver uitgebaggerd worden, een operatie die de stad en de provincie telkens tussen 600.000 en 700.000 euro kost.”

Robuuste waterlopen

De duurzame oplossing voor de problematiek is volgens Stubbe het herstel van ‘robuuste’ waterlopen. “Dat was ook de officiële doelstelling was van het in 2019 gelanceerde project WaterLandSchap (WLS) Westhoek. Dit gaat over de ontwikkeling van bufferstroken van vijf meter aan de oevers met houtachtige vegetaties, zoals zwarte els en diverse soorten wilgen. Tot voor kort werd deze aanpak door vertegenwoordigers van de landbouw als onrealistisch en onhaalbaar afgewezen, maar minister Brouns kondigde aan dat er vanaf 1 januari 2025 zo’n bufferzone van 5 meter moet vrij gelaten worden tussen de beekoevers en de bewerkte akkers. Deze maatregel juichen wij natuurlijk toe. Binnen de Westhoek is de herinrichting van de Vleterbeek, tussen Abele en Poperinge, daarvan hét schoolvoorbeeld.”

Agro-industrie

Lieven Stubbe vroeg dan ook om de landbouwers te verplichten om voortaan zo’n bufferzone te voorzien, maar wees ook op de verantwoordelijkheid van de agro-industrie, met voorop de aardappelverwerkende bedrijven. “Iedereen weet dat deze bedrijven grote winsten maken. Deze voorspoed gaat wel ten koste van het leefmilieu en onze waterkwaliteit. Er is maar één gezonde oplossing om voldoende zuiver drinkwater te hebben die betaalbaar is: ervoor zorgen dat er geen pesticiden in het water terecht komen. Het zou dan ook niet meer dan logisch zijn dat ook de agro-industrie investeert om de problemen aan te pakken.”

Cocktail aan pesticiden

Schepen van Leefmilieu Miguel Gheysens antwoordde dat de veiligheid van het drinkwater een permanente bezorgdheid is van het bestuur. “Tot op vandaag moet ik vaststellen dat het kraantjeswater veilig te drinken is”, verzekerde Gheysens, die erop weer dat 1,2,4-triazool ook in de farmacie gebruikt wordt als schimmelwerend product. “De landbouw is waarschijnlijk één van de oorzaken, maar een zero-detectie kan dus niet. En wanneer u spreekt over een cocktail aan pesticiden, dan kan ik maar zeggen dat de huidige drinkwaternorm niet overschreden werd voor elk van de stoffen afzonderlijk.”

WaterLandSchap

Volgens Gheysens hebben de acties van WaterLandSchap al vruchten afgeworpen. “48 overeenkomsten met landbouwers, ruim 9 kilometer aan bufferstroken, 8 erosiedammen werden aangelegd”, gaf Gheysens mee. “Er wordt gekeken om de verplichte bufferstroken financieel te verzekeren in de toekomst. Erosiedammen, erosiegrachten en -poelen, niet-kerende bodembewerking en sedimentvangen, één voor één acties die op tafel liggen. Er komt ook een nieuwe knelpuntenkaart. Mocht alles wat op tafel ligt uitgevoerd worden, betekent dit volgens VMM een slibreductie van 71%. Samen met Inagro worden de huidige vulplaatsen onder de loep genomen. Aan de kemmelbeek bijvoorbeeld wordt die verlegd, zodat bij calamiteiten de impact op water verminderd wordt. We staan achter het idee om water meer plaats te geven en oeverzones te beplanten, maar dit wel op vrijwillige basis. En wat de inbreng van de agro-industrie betreft, als lokaal bestuur hebben we hier weinig vat op. We kunnen maar hopen dat een fonds aangelegd wordt die meerdere projecten financieel vooruit helpt.”