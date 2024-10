Lieselot Deldaele (PRO8587) is nieuw in de gemeenteraad van Spiere-Helkijn: “Ik wil al mijn gemaakte beloftes nakomen”

Lieselot Deldaele is getrouwd met Tom Laurez en moeder van twee zonen van 8 en 12 jaar. Ze is leerkracht in het zesde leerjaar en in haar vrije tijd graag actief bezig. “Eigenlijk had ik niet meteen de ambitie om in de lokale politiek te gaan. Ik werd de laatste twee jaar wel al een aantal keer gevraagd door de vorige twee partijen, maar ik zag het niet mogelijk om te combineren met mijn werk en gezin”, legt Lieselot uit. “Toen ze het persoonlijk kwamen vragen, kon ik geen nee meer zeggen. En ik ben heel blij dat ik die kans gegrepen heb. We werken met een groep getalenteerde en enthousiaste mensen. Ik heb er heel veel zin in. Het is mijn bedoeling om alle beloftes na te komen die ik tijdens de verkiezingsperiode maakte”, vertelt ze.