Liese Decroubele is kersvers gemeenteraadslid : “Aanstelling is belangrijk moment in mijn leven”

Liese Decroubele is het nieuwe gemeenteraadslid voor de CD&V. “Ik ben blij dat ik nu mag meehelpen aan het beleid in Lendelede, de gemeente waar ik aan verknocht ben en mijn hele leven wil blijven wonen”, zegt Liese.

“Er waren bij mijn aanstelling een aantal familieleden en vrienden in Den Tap om me te steunen”, zegt Liese (32). “Mijn aanstelling als gemeenteraadslid is tenslotte een heel belangrijk moment in mijn leven. Mijn eerste stappen in de politiek zette ik via Beweging.net onder de vleugels van Bruno Vanoverbeke, nu de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter. Maar dat ik nu aan politiek doe, is vooral mijn eigen bewuste keuze.”

Supervrijwilliger

Liese woont in de Meikapelstraat. Ze is de dochter van Daisy Tanghe en wijlen Romain Decroubele die ook in de gemeentepolitiek stond voor de CD&V en erevoorzitter was van het OCMW. Ze werkt al negen jaar in MPI De Pottelberg in Kortrijk als studiemeester-opvoeder internaat bij kinderen/jongeren met een sociaal-emotionele stoornis, ADHD en autisme.

Er was duidelijk nood aan meer jeugd in de gemeentepolitiek

Liese is een supervrijwilliger. “In de Prizma Basisschool hou ik soms middagtoezicht op de speelplaats, ik was actief in de lokale Chiro Ilse, het Gewest en het Verbond West-Vlaanderen, ik ben secretaris van Jeugdhuis Skalul en lid dagelijks bestuur Jeugdraad. En als flexijobber help ik soms in Frituur De Platse. Door die engagementen in diverse verenigingen durfde ik ook de stap te zetten naar de politiek, bij de CD&V.”

In oktober 2018 deed Liese een eerste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. “Ik was vooral blij dat er 5 jongeren mochten deelnemen aan de verkiezingen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ben ik dan ook met een Jong CD&V-afdeling gestart. We zijn met 8 jongeren die binnen de partij projecten ontwikkelen waar men rekening moet houden met onze jeugdige visie.”

Nood aan

Liese behaalde bij de verkiezingen van 2018 maar liefst 522 stemmen. “Wat ik helemaal niet verwacht had. Blijkbaar hadden toch veel Lendeledenaren nood aan meer jeugd in de gemeentepolitiek. Twee jongeren werden rechtsreeks verkozen: Daan Mostaert en Sofie Jonckheere. Ik kreeg een mandaat voor 6 jaar in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Sofie werd al vervangen door Tine Desmet en ik kom nu na het ontslag van Pedro in de gemeenteraad.”

“Ik zou ik me nu graag inzetten voor een groene gemeente waar het goed wonen en werken is, voor de kwetsbaren in onze gemeente – sluit aan bij wat ik als werk doe – , voor de jeugd, het sociale, de cultuur en de sport”, besluit Liese Decroubele. (IB)