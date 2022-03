Liesbeth Holvoet (32) wordt nieuw Vooruit-gemeenteraadslid

Liesbeth Holvoet legde deze week de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Liesbeth volgt Sandy Priem op, die nog maar één jaar geleden werd aangesteld en die besloot van te stoppen met de politiek.

Liesbeth (32) is al negen jaar samen met Kjell Duthoo (35) en woont in de Zandbergmolen in de Bruggestraat. Zij is de dochter van wijlen Mario Holvoet en Veerle Declercq uit de Doelstraat. Haar mama werkt als thuisoppas bij hulpbehoevende personen, haar papa was vroeger brandweercommandant. Liesbeth werkt als maatschappelijk werker thuiszorg binnen de organisatie Korian Home Care. In haar vrije tijd is ze secretaris van het Rode Kruis, penningmeester Vooruit Ingelmunster en vangt ze asielkatten op via Hoop voor Zwervertjes.

“Mezelf bij Vooruit”

Liesbeth begon met haar politiek engagement net voor de verkiezingen van oktober 2018. “Vroeger had mijn moeder al politieke ambities, waardoor ik hier regelmatig mee in aanraking kwam. Het zorgde ervoor dat ik mij begon te interesseren en er ook bewust mee bezig was. Door mijn moeder werd het politieke vuur wat aangewakkerd. Het leek me in 2018 het ideale moment om deel te nemen aan de verkiezingen”, vertelt ze. “Door contact met onze voorzitter Enigo maakte ik kennis met de enthousiaste groep achter Vooruit. Ik voelde me direct welkom en had het gevoel echt mijzelf te kunnen zijn. Ik vind het belangrijk dat een partij open staat voor elkaars ideeën en dat er rekening wordt gehouden met anderen. Dit vond ik dadelijk binnen Vooruit. Ook vanuit mijn sociale achtergrond vind ik de ideeën van Vooruit het meest aansluiten bij de mijne. Met de verkiezingen van oktober 2018 werd ik inderdaad niet verkozen op de lijst van Vooruit. Ik ben echter heel blij dat deze kans nu op mijn pad komt, ook al was dit onverwacht. Ik stelde me verkiesbaar met de ambitie om ooit te kunnen zetelen. Ik neem deze kans met beide handen en vol enthousiasme aan.” Welke accenten zal Liesbeth leggen? “Ik vind het welzijn en welbevinden van de inwoners zeer belangrijk, het goed voelen in onze gemeente. Vanuit mijn werk als maatschappelijk werker – waarbij ik in contact kom met de meest kwetsbaren in onze maatschappij – weet ik hoe belangrijk het is om een goed bestuur te hebben dat oog heeft voor de inwoners. Daarnaast vind ik dierenwelzijn ook een belangrijk onderwerp.”

Goed bestuur

Vorig jaar in januari verliet Dries Couckuyt Vooruit. Eén jaar later haakte Sandy Priem al af. Is Vooruit nu serieus verzwakt? “Het is voor ons even slikken als een goede kracht vertrekt. Maar we bouwden na de verkiezingen verder aan een goed bestuur met vele sterke krachten, waardoor we dit op een goede manier opvangen. We blijven gemotiveerd om verder te bouwen aan onze partij Vooruit.”

