Liene Van Den Bosch (De Brug) is nieuw in de gemeenteraad van Ingelmunster: “Toekomst Ingelmunster meebepalen”

Liene Van Den Bosch (39) woont met haar echtgenoot Bert Vankeirsbilck en hun kinderen Emmelie, Mathijs en Jannes in de Meulebekestraat. Zij nam het kantoor over van notaris Vlegels. Ze woont in haar vrije tijd graag de plaatselijke activiteiten bij en houdt van het sociale contact. Ze behaalde als nieuweling 848 naamstemmen, een overweldigend resultaat. “Ik krijg energie van tussen de mensen te zijn. Ik ben blij en vereerd om zo’n steun te mogen voelen. Door mijn job kom ik dagelijks met heel diverse onderwerpen in contact. Van thuis uit heb ik het ondernemen mee. Ik wil mij ten volle inzetten voor iedere inwoner. Met positieve energie de drive en toekomst van Ingelmunster meebepalen voor alle Ingelmunsternaren.”