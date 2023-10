Lichten in Langemark-Poelkapelle gaan deels weer aan: “Enkel waar ledverlichting is”

Op de gemeenteraad van maandag diende oppositiepartij CD&V een voorstel in om de openbare verlichting tijdens het weekend weer de hele nacht te laten branden. Het gemeentebestuur wil echter alleen de ledverlichting – momenteel zo’n 40% van de openbare verlichting – weer aansteken, maar zal dat ook doen tijdens de week.

Dat CD&V een extra agendapunt toevoegde over de openbare verlichting kwam niet uit de lucht gevallen. “We lezen dat er gesprekken zouden starten om het licht weer aan te steken”, zei Lieven Vanbelleghem (CD&V). “We dragen nu de trieste reputatie de donkerste gemeente te zijn van West-Vlaanderen. Al van bij de goedkeuring vragen we om de verlichting ten minste in het weekend te laten branden en extra verlichting rond OC’s. Daarom willen we een haalbaar voorstel doen: lichten laten branden op vrijdag- en zaterdagavond overal, niet enkel waar ledverlichting voorzien is. Waar ledverlichting is kan gedimd worden. Tijdens de week kan gedoofd blijven tot alle verlichting verled is, dus tot eind 2028. We willen ook dat de lichten in de zone van het sportcentrum, zorgcampus en de OC’s steeds ’s avonds blijven branden, zowel tijdens de week als in het weekend, zodat vrijetijdsactiviteiten kunnen blijven doorgaan zonder dat mensen moeten verongelukken.”

Ledverlichting

Burgemeester Dominique Cool (N-VA) en de meerderheid stemden echter tegen het voorstel. “De prijzen voor gas en elektriciteit zijn op zijn zachtst gezegd volatiel te noemen”, aldus de burgemeester. “Niemand kan voorspellen wat de prijs zal zijn over x-aantal maanden. Aan het huidige regime en energieprijzen besparen we tussen 80.000 en 100.000 euro per jaar. Als we nu beslissen om overal de lichten weer aan te steken, dan kunnen we in de problemen komen mochten de prijzen volgend jaar weer stijgen. Daarom gaan we niet voor een verandering van regime waar er geen ledverlichting is. Waar er wel ledverlichting is willen wij niet enkel op vrijdag en zaterdag, maar elke dag van de week, weliswaar maximaal gedimd, de lichten aansteken. Nu hebben we een besparing van 302.000 kwh. Met ons voorstel wordt 25.000 kwh van die besparing teniet gedaan, ongeveer 8% van de totale besparing. Aan de huidige prijzen is dat zo’n 10.000 euro.”

Dure kring rond kerk Bikschote

De burgemeester gaf ook een overzicht van de kritische zones waar het licht weer aan gaat. “Er is ons beloofd dat de lichten aan het OC in Langemark nog dit jaar weer kunnen aangaan. Idem met het OC in Poelkapelle. In Sint-Juliaan branden de lichten op de Brugseweg sowieso, er komt een licht aan het OC en de Sint-Juliaanstraat staat op de planning om in 2024 te verledden. In Bikschote zien we wel een probleem. Daar hebben we voorgesteld om de kring rond de kerk, inclusief de zone om te gaan naar de Mariazaal, die nog niet verled is, weer aan te schakelen. Dat zal een dure worden, maar het zij zo. In de Madonna is de verledding van de Klerkenstraat gepland in 2024. In het sportcentrum zouden we opnieuw kunnen aanschakelen in de loop van 2024. De Zonnebekestraat en de zone van de zorgcampus zouden reeds verled moeten zijn”, besloot de burgemeester. (TOGH)