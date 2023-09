Leon Defraeyeplein in Deerlijk ligt er verwaarloosd bij

Het Leon Defraeyeplein in het centrum van de gemeente ligt er zwaar verwaarloosd bij. “Ik kom er geregeld voorbij als ik te voet op boodschap ga”, stelde Tundie Dhont (Deerlijk²) tijdens de jongste gemeenteraad.

“Het onkruid tiert er welig. De paden in het woningcomplex zien er totaal verloederd uit. Het centrum van onze gemeente onwaardig. Een toestand die minder fraaie zaken aanlokt. Ik hoop dat het plein snel een onderhoudsbeurt krijgt.”

Schepen Louis Vanderbeken (CD&V) repliceerde dat hij er ook geregeld langs komt en dat hij de schrijnende toestand ook al had opgemerkt. “Het ziet er inderdaad allemaal heel onverzorgd uit. Ik zal contact opnemen met de betrokken gemeentediensten en vragen of ze het onkruid gaan wieden.”

Het komende weekend is het kermis in Deerlijk en het komt wellicht allemaal nog in orde… Ook nog vermelden dat het merendeel van de woningen van het Leon Defraeyeplein inmiddels leeg staat. De sociale woningen gaan op (korte) termijn onder de sloophamer en moeten plaats maken voor een nieuwe realisatie in het kader van het project Centrumpark. (DRD)