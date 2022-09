Leo De Waele vervangt Luc Callens voor Vlaams Belang in gemeenteraad Knokke-Heist

Leo De Waele legt volgende week donderdag de eed af als gemeenteraadslid in Knokke-Heist. Hij zal in de gemeenteraad Luc Callens vervangen, die ontslag nam om gezondheidsredenen.

Een nieuweling is Heistenaar Leo De Waele in elk geval niet, aangezien hij van 2000 tot 2012 al in de gemeenteraad zetelde. Beroepshalve houdt hij zich vooral bezig met de verdere uitbouw van het Vlaams Belang in West-Vlaanderen, vanuit het provinciale hoofdkwartier in Kachten (Izegem).

De Waele wil zich in de gemeenteraad vooral toeleggen op de traditionele thema’s van zijn partij. “In 2012 was ik één van de enigen die tegen de hoogbouwnota van het gemeentebestuur stemde. Vandaag zien we de gevolgen van dat plan, met wolkenkrabbers zoals aan het Heldenplein en aan Duinenwater.”

“Zulke megalomane projecten zijn misschien wel op hun plaats in grootsteden als Antwerpen en Gent, maar niet in onze kustgemeente. Ik zal mij inzetten voor een Knokke-Heist op mensenmaat, met meer aandacht voor onze eigen jonge gezinnen die het altijd maar moeilijker krijgen om in hun eigen gemeente een woning te vinden.”