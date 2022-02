Lendelede’s eerste schepen Pedro Ketels verlaat na 40 jaar de gemeentepolitiek

Eerste schepen en voorzitter van de gemeenteraad Pedro Ketels (CD&V) stapt na 40 jaar uit de politiek. Hij stelt al zijn mandaten ter beschikking van zijn partij. Hij wordt opgevolgd door de 23-jarige Daan Mostaert.

Volgens Pedro Kertels is het een weloverwogen beslissing. “Die nam ik pas na overleg met mijn vrouw Mieke en de kinderen én uiteraard ook met burgemeester Carine Dewaele en de partij”, zegt hij. “Gemakkelijk is het niet omdat het toch een beetje is alsof ik 40 jaar lang mijn kind heb grootgebracht. Maar het is ook tijd voor verjonging in de partij. En Daan zal dat ongetwijfeld goed doen.”

Het vertrek van Pedro werd donderdagavond bekendgemaakt in de toekomstige ‘Events-feestlocatie’ van Krist Vanoverberghe in de Roterijstraat.

Weken of maanden geleden waren er al geruchten dat Pedro eind van de legislatuur zou stoppen, maar hij hield steeds vol dat we nog ver van de verkiezingen van 2024 waren. Het verrast dan ook enigszins dat hij het halfweg de legislatuur voor bekeken houdt. Al is Pedro nog niet aan rust toe. Hij heeft nog een drukke advocatenpraktijk.

Pedro Ketels deed in 1982 voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen en werd ook verkozen. Hij was gemeenteraadslid van januari 1983 tot mei 2005. Daarna was hij ononderbroken schepen tot woensdag laatst.

Hij was nu eerste schepen met volgende bevoegdheden: ruimtelijke ordening, lokale economie, cultuur, toerisme, Europese zaken, informatica en onderwijs. Hij was onder andere ook nog voorzitter van het Davidsfonds Lendelede – Sint-Katrien, bestuurslid van Leiedal, bestuurslid bij de Heemkundige Kring Lethae en bestuurslid bij Unizo.

Pedro blijft ook niet zetelen als gemeenteraadslid. Die vrijgekomen plaats wordt nu ingenomen door Liese Decroubele.

