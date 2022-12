Lendelede investeert in 2023 in Huis Camer en groenzone aan site Nelca

Het gemeentebestuur van Lendelede investeert volgend jaar drie miljoen euro in verschillende grote projecten, waaronder de aankoop van een groenzone aan site Nelca en de werken aan de site van Hoeve Vercaemer.

Ook Lendelede voelt de impact van de energiecrisis en inflatie en ziet zijn kosten zo met één miljoen euro oplopen. “Gelukkig heeft dit geen al te grote impact op onze geplande investeringen”, zegt financiënschepen Rudy Rommens (CD&V). “Het grootste deel van ons investeringsbudget is een schijf van 760.000 euro die we voorzien voor meer groen in Lendelede. Ongeveer 429.000 euro gaat naar de aankoop van een groenzone aan de voorkant van site Nelca in de Stationsstraat. Bedoeling is om deze als stuk groen voor de Lendeledenaar te behouden. We voorzien ook de heraanleg van bomen als we de fiets- en voetpaden in de Langemuntelaan vernieuwen en maken daar ook kans op subsidies uit het Plan Kopenhagen-fonds.”

Nieuw polyvalent gebouw

Nog eens 600.000 euro wordt uitgetrokken voor werken op de site van Hoeve Vercaemer. “We investeren deze bestuursperiode in totaal 1,2 miljoen euro aan omgevingswerken, om het er voor de Lendeledenaar gezelliger en recreatiever te maken”, aldus schepen Rommens. “We voorzien nu ook al budget om dan in 2024 aan de bouw van Huis Camer te beginnen, een nieuw polyvalent gebouw dat op diezelfde site zal komen en waarvoor een oude schuur zal wijken.”

Verder gaat er traditiegetrouw een smak geld naar wegeniswerken, in dit geval de laatste fase van de aanleg van fietssuggestiestroken in de Winkelsestraat richting centrum. Ook het kruispunt van de Winkelse- en Heulsestraat krijgt een heraanleg. Er komen ook meer energiezuinige maatregelen, zoals LED-verlichting, dienstfietsen en een groener wagenpark. Ook enkele verouderde speeltuigen op het speelplein aan de achterkant van sporthal Steuren Ambacht worden vervangen.

Zeven sociale woningen

De oppositie is niet onverdeeld gelukkig met het budget en hekelt dat er vooraf geen tijd of moeite werd gestopt in een aparte commissie financiën. Trots op Lendlee meent dat sommige projecten te veel kosten. “Dat is het geval voor die groenzone”, meent Francis Bonte. “Iemand privé zou nooit zo’n bedrag voor zo’n strook neertellen. We zien in omliggende gemeentes dat ze daar projecten uitstellen omdat de bouwprijzen te duur zijn, terwijl hier alles op alles wordt gezet om de werken voor de Huis Camer tegen de volgend verkiezingen af te hebben. Terwijl in het meerjarenplan wel staat dat de bouw van zeven sociale woningen zal afhangen van de evolutie van de bouwprijzen, al loopt dat uiteraard deels via de sociale bouwmaatschappij. Een dergelijke voorzichtigheid legt de gemeente niet aan de dag voor de site Vercaemer en dat is spijtig.”

Te duur

N-VA slaat nogmaals op dezelfde nagel in het dossier van de groenzone. “Hier wordt simpelweg te veel betaald, terwijl de gemeente indertijd al had moeten afdwingen bij Leiedal dat dit een bufferstrook zou worden. Dan hadden ze dit stuk gratis kunnen inzetten voor de inwoners”, aldus Marnic Vandenbroucke. CD&V haalde tot slot aan dat de belastingen niet verhogen en dat er geen gemeentepersoneel moest ontslagen worden, ondanks de crisis.