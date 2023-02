Leet en technische dienst Ieper krijgen extra camerabewaking

De Ieperse gemeenteraad keurde de uitbreiding van de camerabewaking op de Leet goed. In totaal komen er daar veertien camera’s. Ook bij de stadsmagazijnen van de technische dienst komen drie camera’s nadat daar een voertuig werd gestolen.

Nu de werken op de Leet bijna afgerond zijn keurde de gemeenteraad de uitbreiding van de camerabewaking op het Vandenpeereboomplein en Sint-Maartensplein goed. Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) benadrukte dat het stadsbestuur voorzichtig omgaat met het plaatsen van camera’s. “Dat er camera’s komen op de Leet is de logica zelve”, aldus Talpe. “De camera’s op de Grote Markt hebben alvast hun nut bewezen, niet alleen om misdrijven te ontraden, maar ook voor de netheid. De politie was vragende partij voor deze uitbreiding. In de dispatching kunnen de beelden live bekeken worden en zo kan de politie snel ingrijpen als er iets gebeurt.”

Astridpark

Nancy Six (Ieper2030) toonde zich voorstander van de camerabewaking maar wil een vinger in de pap over de locatie van de camera’s. “Wie bepaalt waar die camera’s komen?”, vroeg ze op de gemeenteraad van maandag. “Zo zie ik in het plaatsingsplannetje dat er geen camera komt bij het kenniscentrum van het In Flanders Fields Museum. Ook in het Astridpark en ter hoogte van het Lapidarium moeten er volgens ons camera’s komen om de kalmte te bewaren.”

Jordy Sabels (Groen) vindt camera’s een minder goed idee. “Camera’s zijn geen zaligmakende maatregel en wij zijn daar geen grote voorstander van”, aldus Sabels. “Straks zijn er meer camera’s dan bomen op de Leet.”

Technische dienst

“We beseffen dat camera’s niet heiligmakend doen en zullen ook blijven inzetten op preventie”, repliceerde burgemeester Talpe. “Het is wel zo dat camera’s een ontradend effect hebben. Op de Leet komen er veertien camera’s, maar we voorzien ook drie camera’s bij de magazijnen van de technische dienst. We hebben daar enkele voorvallen gehad, zoals diefstallen van voertuigen in dit geval.” (TOGH)