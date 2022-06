Leerlingen vijfde leerjaar Zilverberg mogen 10.000 euro besteden aan zelfgekozen thema’s

Een kindergemeenteraad is er niet in Roeselare, maar er worden wel projecten opgezet waarbij kinderen hun bezorgdheden naar voor brengen. Een pilootproject was er in de Zilverbergschool. Daar werkten de leerlingen van het vijfde leerjaar rond zelfgekozen thema’s, met concrete projecten als resultaat.

“Via deze weg wil ik graag eens polsen naar de stand van zaken van een kindergemeenteraad”, klonk het maandagavond bij Stephanie Davidts (CD&V). “Is er op dit moment zo’n kinderraad? Kan die echt uitgebouwd worden zodat we de stem van onze kinderen kunnen betrekken in het beleid van de stad? Kinderen hebben vast en zeker leuke en originele ideeën, waar wij als volwassenen zelf niet aan denken, die van Roeselare een nog meer kindvriendelijke stad kunnen maken. Door hen via een kindergemeenteraad een stem te geven, kunnen hun voorstellen omgezet worden in concrete plannen waarmee de stad aan de slag kan gaan.”

Kinderbegroting

Burgemeester Kris Declercq: “Participatie en de betrokkenheid van kinderen zijn prioriteiten binnen de stad, we hebben daarom ook het label kindvriendelijke stad gekregen. In tegenstelling tot een gewone kindergemeenteraad, een make-over van de gemeenteraad, hebben we gekozen voor een model waarbij we scholen betrekken. Op die manier voeren we concrete projecten uit. In De Zilverberg hebben we een pilootproject opgestart waarbij mensen van de stad langskwamen, in debat gingen over de leefwereld van de kinderen over verschillende thema’s. Dat is heel goed gelukt, een vorm van leerproces, waarbij we kinderen sterker maken. Zo’n 27 kinderen van een kinderraad uit het vijfde leerjaar hebben ondertussen vijf thema’s bepaald waar ze rond willen werken, een brainstorm gedaan en ideeën geformuleerd bij de betrokken diensten. Daarna werden er prioriteiten gesteld bij een soort van kinderbegroting van 10.000 euro. Het resultaat zijn vijf projecten rond verkeersveiligheid, zwerfvuil, enz.”