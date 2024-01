Ledegem verkoopt deel patrimonium

Niet voor de eerste keer vroeg fractieleider Caroline Seynhaeve (Vooruit) op de gemeenteraad of het eigenlijk nog wel opportuun is om de drie kerken in Ledegem te behouden. “Ik vernam dat er tijdens de hoogmis in Ledegem op een bepaalde zondag amper 17 mensen aanwezig waren”, zegt Caroline. “Ledegem heeft ook nog altijd geen kerkbeleidsplan.”

Traditioneel op het einde van het jaar keurde de gemeenteraad het budget voor de kerkfabrieken Sint-Jan in Rollegem-Kapelle, Sint-Pieter in Ledegem en Sint-Eligius in Sint-Eloois-Winkel goed. “Een groot pak van het geld voor de drie kerken gaat naar het onderhoud, het zijn niet de erediensten die geld kosten”, aldus schepen van Financiën Wally Corneillie (CD&V/VD). “Misschien moeten we het meer gaan promoten dat de kerken ook voor een optreden of een ander evenement kunnen worden gebruikt. In de realiteit wordt daarvan weinig gebruik van gemaakt. We zeggen op vandaag niet dat een herbestemming niet zou kunnen.”

Oude pastorie

Over kerken gesproken: de oude pastorie in Ledegem komt te koop te staan. Het schattingsverslag komt uit op 375.000 euro. “Na het vertrek van pastoor Johan Loones naar Menen stond de pastorie leeg en wonen daar nu drie Oekraïners”, aldus schepen Corneillie. “De pastorie is eigendom van de gemeente en niet van de kerkfabriek, zoals in vele andere gevallen.”

De gemeenteraad keurde ook een reeks nominatieve subsidies goed. Waaronder 3.000 euro voor Unizo Sint-Eloois-Winkel voor het ophangen van de kerstverlichting. “In vergelijking met andere verenigingen is dat veel geld”, aldus Sien Jacques (Groen). “Er zijn heel wat verenigingen die veel minder subsidies krijgen.” Ze noemde er een aantal op. “Dat klopt, maar dat zijn nu eenmaal keuzes die moeten worden gemaakt”, reageert burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). “Het komt de sfeer van de eindejaarsperiode ten goede.”

De gemeenteraad keurde ook de dienstregeling van de gemeentelijke openbare bibliotheek goed. “Op maandag was de bib een uur langer open, maar uit tellingen blijkt dat dit niet leidde tot meer bezoekers. Daarom worden de openingsuren op maandag teruggeschroefd tot weer 18 uur”, legt schepen Geert Dessein (CD&V/VD) uit. (EDB)