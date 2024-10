Lara Steen is nieuw in de gemeenteraad van Lo-Reninge: “Verliefd op het landelijke karakter van Lo-Reninge”

Op haar 22ste is Lara Steen een jonge en dynamische zelfstandige vastgoedmakelaar bij Diksimmo. Ze is studente vastgoed en verzekeringen en is de partner van Robbe Simpels.

“Ik help veel op de boerderij van mijn ouders in Lo. Van fiets- of brommerritjes door onze mooie Westhoek kan ik echt genieten”, reageert het jonge gemeenteraadslid. “Ik wil mij inzetten voor een aangename en veilige leefomgeving, en dit voor jong en oud. Ik ben verliefd op het landelijke karakter van Lo-Reninge en wil mij dan ook engageren om dit te behouden. Ook voor iedereen die onderweg is in onze gemeente wil ik maximaal inzetten op verkeersveiligheid.”