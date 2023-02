Lapidarium onder water bij regenval: “Misschien gevolg van werken aan de Leet”

Van zodra het hard regent loopt het Lapidarium onder water. Schepen Ives Goudeseune (Vooruit) zei op de gemeenteraad zei dat de oorzaak onderzocht wordt, maar volgens Katrien Desomer (CD&V) bestaat de kans dat dit een gevolg is van de werken aan de Leet.

Het Lapidarium bestaat uit de overgebleven ruïnes van het Sint-Maartensklooster naast de kathedraal. Het klooster werd na de Eerste Wereldoorlog niet wederopgebouwd en deze plaats werd behouden als herinneringssite. “Bij de laatste regenval werd door menig Ieperling opgemerkt dat het Lapidarium onder water kwam te staan”, stak Katrien Desomer (CD&V) in haar tussenkomst op de gemeenteraad van maandag van wal. “Het zou éénmalig kunnen zijn maar de kans bestaat dat dit een gevolg is van de werken aan de Leet. Naast de eventuele schade wanneer dit zich ook in de toekomst nog zou voordoen is het vooral ook gevaarlijk als het donker is.”

Maatregelen

Desomer vroeg dan ook wat de oorzaak is van de wateroverlast, of er maatregelen kunnen worden genomen zodat dit niet meer voorvalt en of de zone in afwachting extra beveiligd kon worden.

Schepen Ives Goudeseune antwoordde dat de stadsdiensten dat inderdaad ook al opgemerkt hadden. De concrete oorzaak is nog niet duidelijk maar het begint op het ogenblik dat het hard regent. Waarom het nu blijft staan is in onderzoek”, aldus Goudeseune. “Van zodra we weten wat de oorzaak is gaan we bekijken welke maatregelen er kunnen genomen worden.”

“Deze omgeving is onderdeel van het parkgebied en is aldus na zonsondergang niet toegankelijk voor publiek. Het feit dat het onder water staat maakt dan eigenlijk geen verschil uit”, wees Goudeseune de vraag voor extra beveiliging af. (TOGH)