Langemark-Poelkapelle start met gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen

Langemark-Poelkapelle heeft 131 niet-werkende werkzoekenden, van wie de helft langdurig werkzoekend is. Om die mensen te activeren stapt de gemeente in een programma voor gemeenschapsdienst, waarbij langdurig werkzoekenden verplicht worden om gedurende maximaal 6 maanden 32 uur tot 64 uur per maand te presteren.

Vanaf dit jaar kan iemand die al meer dan twee jaar werkloos is, verplicht worden om gemeenschapsdienst te doen. Het was een van de punten in het Vlaamse regeerakkoord van 2019. In West-Vlaanderen is Langemark-Poelkapelle een van de eerste gemeenten die instapt in het project.

“We stappen mee in een dossier binnen het ESF-programma om langdurig werklozen in de vorm van een werkstage mee te helpen verplichten gedurende maximaal 6 maanden 32 uur tot 64 uur per maand te presteren”, legde burgemeester Dominique Cool (N-VA). “Ze zouden hiervoor een vergoeding krijgen van 1,3 euro per uur met behoud van uitkering.”

Opstartfinanciering

De gemeente krijgt een opstartfinaciering van 7.386,84 euro om te voorzien in de leerwerkplekken en samen te werken met Argos die alles coördineert. “Gezien we kiezen voor de output ‘small’ zullen we voorzien in drie werkplekken: kleine klusjes en zwerfvuil, leefmoeder in het woonzorgcentrum en middaghulp in het Bikschooltje”, aldus de burgemeester.

Schepen Laurent Hoornaert (TOPE 8920) gaf in de rand nog enkele werkloosheidscijfers uit de gemeente mee. “Langemark-Poelkapelle heeft 131 niet-werkende werkzoekenden van 15 tot en met 64 jaar. Daarvan is 48,32 % langdurig werkzoekend zonder werk. Het gaat hier met andere woorden om meer dan een handvol mensen.”

Krapte arbeidsmarkt

“De ambitie die ons lokaal bestuur heeft, is zeker verantwoord”, vervolgde Hoornaert. “Ondanks de afkoelende economie is er nog krapte op onze arbeidsmarkt. Een bekend oud zeer dat dit mee in de hand werkt, zijn de langdurig werkzoekenden. Eens je gedurende lange tijd inactief bent, blijkt het vaak niet zo eenvoudig meer om die grote afstand tot de arbeidsmarkt weer te overbruggen.” (TOGH)