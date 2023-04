Langemark-Poelkapelle koopt twee elektrische wagens voor technische dienst

Het gemeentebestuur wil twee elektrische bestelwagens aankopen voor de technische dienst en stapt daarvoor in een raamovereenkomst met IGEMO. Oppositiepartij CD&V vroeg zich af waarom daarvoor in zee wordt gegaan met een intercommunale uit Mechelen en of er genoeg laadcapaciteit is bij de technische dienst.

De gemeenteraad keurde maandag de aankoop van twee elektrische bestelwagens (1 gesloten en 1 met gesloten laadbak) goed, een uitgave van 158.564 euro. Daarvoor wordt ingegaan op een groepsaankoop van dienstverlenende vereniging IGEMO (Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving).

Lokale handelaars

“We staan erachter dat er elektrische voertuigen aangekocht worden”, zei Lieven Vanbelleghem (CD&V). “Toch hebben we hierbij enkele vragen en bedenkingen. We begrepen eerst niet wat wij hier doen met een intercommunale uit Mechelen. Groepsaankopen kunnen interessant zijn, maar heeft als nadeel ook dat het lokaal kopen hiermee overboord gegooid wordt. Worden deze voertuigen geleverd via plaatselijke handelaars of moet je nadien met je voertuig naar Kontich volgens de offerte? Als je nadien 140 km verderop moet voor het herstel van je wagen, zal je batterij al tekort schieten, vrees ik. Voorzien jullie laadinfrastructuur voor deze voertuigen. Want na het dienstvoertuig van Lennert dat ook al elektrisch is, komen er zo nog twee bij. Met een gewoon stopcontact zal dat niet lukken, vrees ik. Hebben jullie enig idee wat de invloed is op het laadvermogen van de voertuigen met het extra gewicht van batterijen?”

Voldoende laadcapaciteit

Schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit) antwoordde dat het laadvermogen van de auto’s zeker in de gaten zal moeten gehouden worden. “Op vandaag zal er in dit raamcontract geen vraag zijn naar lokale verdelers. We krijgen daar een korting van 20 procent. Onderhoud kan dichter in buurt, zeker in West-Vlaanderen. Op vandaag zou er bij de technische dienst voldoende laadcapaciteit moeten zijn om deze auto’s te laden. In de toekomst plannen we daar ook zonnepanelen te plaatsen.”

Leveringsmogelijkheden

Schepen Laurent Hoornaert (Tope8920) verdedigde de groepsaankoop. “Hiermee worden we ook een beetje ontzorgd. Anders zouden we moeten een aanbesteding doen, en dat is veel werk. Het gaat ook over leveringsmogelijkheden. Anders zou het misschien een jaar geduurd hebben. Nu hebben we meteen twee elektrische wagens.” (TOGH)