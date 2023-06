Langemark-Poelkapelle koopt kunstwerk ‘Beeldengroep, wachtend aan spoorlijn 63’

De gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle keurde maandag de huurkoopovereenkomst goed voor het Kunstwerk ‘Beeldengroep, wachtend aan spoorlijn 63’ van Geert Vlaminck goed. De gemeente zal hiervoor negen jaar lang 930 euro per jaar betalen, goed voor een totaal kostenplaatje van 8.370 euro.

In 2018 organiseerde de Kunstkring 20-10 een kunstroute langs de oude spoorweg. Na afloop werden de beelden en kunstwerken weggenomen, maar één beeld bleef staan. ‘Beeldengroep, wachtend aan spoorlijn 63’ van Geert Vlaminck. Vijf jaar later gaat de gemeente dat kunstwerk nu aankopen. Op de gemeenteraad van december van 2022 werd daarover al een principebeslissing genomen.

Politiek steekspel

Die principebeslissing kwam er na een politiek steekspel in de gemeenteraad van december 2022. “Er werd net voor de verkiezingen beloofd aan de kunstenaar dat de gemeente dit kunstwerk wel ging aankopen”, legde schepen Laurent Hoornaert (TOPE 8920) toen uit. “Maar op 18 februari 2019 besliste het college om het kunstwerk toch niet aan te kopen. Het kunstwerk kon niet staan langs de spoorweg omdat dit grond van de provincie West-Vlaanderen is. Het kunstwerk werd wel verplaatst naar het Vijverpark. Op vandaag is niet duidelijk wie dit deed en wie daarvoor de opdracht gaf.”

Meerderheid onthoudt zich

Op 1 november 2022 ging Geert Vlaminck met pensioen. Hij vroeg om het kunstwerk alsnog aan te kopen. “Uit analyse blijft dat meerdere uitvoerende mandatarissen in 2018/2019/2020 de kunstenaar aan het lijntje gehouden met de belofte dat de gemeente dit kunstwerk zou aankopen”, vervolgde Hoornaert. “H Alleen al voor feit dat het werk al meer dan vier jaar aanwezig is op het openbaar domein, zou er een soort van compensatie moeten komen voor de kunstenaar. Daarom vragen we om principebeslissing te nemen en een huurovereenkomst uit te werken. De meerderheidsfracties gaan zich evenwel hierover onthouden.”

“Er is inderdaad voorgesteld om het kunstwerk aan te kopen”, reageerde Lieven Vanbelleghem (CD&V). “Wat je er niet bij vertelt, is dat er een fractie aan tafel zit die dat niet wilde. Blijkbaar zijn de geesten gerijpt en willen ze het toch. Eigenlijk zijn wij tevreden dat dit voorstel komt. Wij zijn vragende partij dat dit kunstwerk blijft staan.”

Belofte maakt schuld

Ook burgemeester Dominique Cool (N-VA) reageerde: “Wij waren dan de andere fractie. Ik herinner me dat College nog goed. Plots kwam dat als een duiveltje boven water: we gaan dat kunstwerk kopen. Wij stelden de vraag: waarmee gaan we dat betalen? Vervolgens werd collegiaal beslist om het kunstwerk toch niet aan te kopen. Achteraf hoorden we dat niet één maar meerdere van onze collega’s de beslissing niet contentieus gingen verdedigen. Belofte maakt schuld, maar wij hebben nooit iets beloofd. Ik vraag me ook af of dit wettelijk allemaal kan.”

930 euro per jaar

Uiteindelijk werd het de principebeslissing goedgekeurd nadat de CD&V-fractie ‘ja’ stemde en de meerderheid zich onthield. Maandag werd de huurkoopovereenkomst goedgekeurd. Het kunstwerk wordt negen jaar gehuurd aan 930 euro per jaar waarna het eigendom wordt van de gemeente. Op termijn zal het kunstwerk dus 8.370 euro kosten. Het nodige budget zal voorzien worden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan. (TOGH)