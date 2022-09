Langemark-Poelkapelle denkt na over doven van straatverlichting

Ook de gemeentebesturen krijgen te kampen met steeds hogere facturen. Om die binnen te perken te houden, wordt overal nagedacht over oplossingen. In Langemark-Poelkapelle kan het doven van de straatverlichting één van die oplossingen zijn, liet burgemeester Dominique Cool (N-VA) maandagavond weten op de gemeenteraad.

“Net als voor iedereen zijn het ook voor gemeentebesturen geen gemakkelijke tijden”, meldde burgemeester Cool maandagavond op het einde van de gemeenteraad. “De inflatie is hoog en dat voelen wij, ook in onze investeringen. Onze belangrijkste projecten worden allemaal een pak duurder. Het aangepaste meerjarenplan wordt geen gemakkelijke opgave. De belangrijkste kost is vanzelfsprekend de energiekost. Om dat te compenseren zouden we kunnen schrappen in onze investeringen of onze personeelskosten, maar dat is niet de bedoeling. Maar toch moeten we ergens een oplossing vinden om die kosten binnen de perken te houden.”

Meerkost van 150.000 euro

Eén van die oplossingen is volgens de burgemeester het doven van de straatverlichting gedurende een aantal uur tijdens de nacht. “Tot een paar jaar geleden kostte die straatverlichting ons ongeveer 100.000 euro per jaar. Als we ons baseren op de prijzen van de eerste helft van dit jaar, zullen we in 2022 op 250.000 euro uitkomen. Een serieuze meerkost. De lichten permanent doven, zou nogal drastisch zijn, maar er zijn gemeenten die al de vraag gesteld hebben aan Fluvius om de verlichting te doven gedurende een aantal uur, zoals bijvoorbeeld van 23 tot 6 uur. Zo zouden we het financiële luik wat draaglijker kunnen maken. In het verleden werd daar ook al over nagedacht, maar toen spraken we toch over andere bedragen.”

Consequent zijn

Raadslid Lieven Vanbelleghem (CD&V) kon zich vinden in het voorstel, maar voegde er wel aan toe dat er flankerende maatregelen nodig zullen zijn op bepaalde punten, zoals bijvoorbeeld kruispunten. “En we moeten ook consequent zijn: enkel de ledverlichting laten branden zou niet eerlijk zijn ten opzichte van de mensen die in straten wonen waar nog geen ledverlichting aanwezig is.” Gemeenteraadsvoorzitter Koen Bentein (Tope8920) voegde eraan toe dat het inderdaad de opdracht wordt om het evenwicht te vinden tussen verkeersveiligheid en het financiële plaatje.

Burgemeester Cool vroeg of er politieke wil aanwezig was om dat scenario te onderzoeken en kreeg een positief antwoord van zijn gemeenteraad. “Misschien wordt het ons straks zelfs opgelegd van hogerhand. Dan is het interessanter om al pro-actief een onderzoek op te starten”, besloot Cool.