Landbouwerszoon Stefan Cardoen (52) is nieuwe schepen: “Van alle kandidaten uit Dadizele de meeste stemmen”

Naast Andries Sioen uit Slypskapelle is ook zijn partijgenoot Stefan Cardoen (Sterk) uit Dadizele nieuw in het schepencollege van Moorslede. Hij zit al lang in de politiek. Het begon lang geleden bij GemBel (Gemeentebelangen) om dan te belanden bij Visie. In november 2023 nam Stefan ontslag bij Visie dat toen in een storm zat door de situatie rond burgemeester Ward Vergote. De rest van de legislatuur zetelde Stefan als onafhankelijk gemeenteraadslid.

“Toen ik mijn vader Marc om raad vroeg, zei hij: het schip is aan het zinken en dan moet je ervan springen. Kort nadien is hij overleden.” Stefan kwam bij Sterk terecht. “Eigenlijk was de lijst toen compleet, maar er maakte iemand plaats voor mij”, klinkt het. “Ook Kristof Dejonghe kwam er maar laat bij en ook voor hem maakte iemand plaats. We hebben beiden heel laat beslist om mee te doen.”

Fenomeen Sherley

Sterk behaalde een verpletterende overwinning en kwam uit op maar liefst 11 van de 21 zetels. “Ik had gedacht dat we één zetel zouden winnen, misschien twee”, zegt Stefan. “Dat we zouden uitkomen op zo’n score had niemand verwacht. Er zijn diverse redenen om het succes van Sterk te verklaren. Vooreerst de dynamische ploeg en natuurlijk het fenomeen Sherley Beernaert. Het is ongelooflijk hoe ze het doet. Onze burgemeester is overal aanwezig en tijdens de verkiezingscampagne deed ze alle huisbezoeken. Er werd daarover gesproken onder de mensen. Sherley trok als lijsttrekker heel de boel mee.”

Stefan draagt voor de eerste keer een schepensjerp. “Ik hoopte dat stilletjes maar durfde het niet te zeggen”, klinkt het. “Van alle kandidaten uit Dadizele had ik de meeste stemmen (723 voorkeurstemmen in totaal, red.) en dat zegt ook wel iets. Het had natuurlijk evengoed kunnen tegenvallen. De mensen vonden het tof dat ik die stap naar Sterk durfde zetten. Andere partijen trokken ook aan mijn mouw. Zo had NVAPlus me gevraagd. Ik vroeg raad aan enkele mensen uit mijn omgeving. Mijn broer Dirk bijvoorbeeld. Het advies was steeds gelijkluidend: ‘niet twijfelen, ga maar bij Sterk.”

Lijstduwer

Stefan stond op de lijst als lijstduwer, eigenlijk geen ideale plek. “Anderzijds was het gemakkelijker om aan de kiezers te zeggen waar ik sta, helemaal onderaan vonden ze me gemakkelijker”, lacht Stefan. Zijn bevoegdheden zijn Milieu (Natuur en Klimaat, Afvalbeleid), Recyclagepark, Landbouw en Plattelandsbeleid, Groenbeleid en Groenonderhoud en Dierenwelzijn.

“Ik kom uit de landbouwsector”, zegt hij. “Cultuur was ook steeds belangrijk. Heel mijn jong leven situeerde zich bij de Ridder Jan Zonen. Ik zat er enkele jaren in het bestuur. Groen hangt samen met landbouw. We hebben voor de verdeling van de schepenambten een aantal pakketten gemaakt. Het klikt goed met Brenda Quaghebeur, deskundige Milieu. Ik zal niet de man van de grote projecten zijn. Maar met veel kleine dingen kan je ook iets positiefs doen. Er zijn een aantal aandachtspunten. Zoals de afvoer van het water van de velden en rattenbestrijding van muskusratten en bruine ratten. Het bomenplan is volledig en dat is iets om fier op te zijn. Nog niet veel gemeenten hebben dat. Elke boom is in kaart gebracht.”

Dulle werkers

Netheid en groenonderhoud is iets wat leeft bij de bevolking. Een uitdaging alvast. “Ik heb de indruk dat we bij de groendienst voldoende personeel hebben. We hebben een heel goede equipe. Het zijn dulle werkers die hun best doen en ook bereid zijn om een cursus te volgen. Bijvoorbeeld over snoeien of aanplantingen en die kennis dan doorgeven aan hun collega’s.”

Stoppen als acteur

Een nieuwe schepen is sowieso ook een andere persoonlijkheid. “Ik ga proberen de puntjes op de i te zetten en meer vat te hebben op de werken in uitvoering”, klinkt het. “Milieu was de bevoegdheid van onze burgemeester en ik kan indien nodig bij haar terecht. Ze helpt me waar nodig.”

Opmerkelijk : het schepencollege op dinsdag vangt al aan om 7.30 uur. “Op dinsdag neem ik telkens politiek verlof”, zegt de kersverse schepen. “Ik overweeg te stoppen als acteur bij Volksvermaak. Er zijn veel vergaderingen ’s avonds en dus zal ik repetities moeten missen.”