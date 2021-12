Laatste gemeenteraad van raadslid Bernard Heens (68) uit Heuvelland: “Hij maakte van Heuvelland één verenigde gemeente”

Bernard Heens (68) heeft op de laatste gemeenteraadszitting van dit jaar afscheid genomen van de Heuvellandse politiek. De Nieuwkerkse advocaat maakte als gemeenteraadslid de start mee van de gemeente Heuvelland en werd later schepen en burgemeester van Heuvelland. Op de gemeenteraad waren alleen maar woorden van lof voor de afscheidnemende politicus.

Geert Debergh van CD&V Heuvelland noemde Bernard een echte burgervader. “Je bestuurde alle dorpen op éénzelfde manier en zo maakte je van Heuvelland één sterk blok.” Onder de bevoegdheid van Bernard kreeg elk dorp bijvoorbeeld een ontmoetingscentrum.

“Ik herinner me de oproep van de overheid die dan het ‘Jaar van het Dorp’ waarbij subsidies vrijkwamen, lanceerde. Ik tekende in voor alle dorpen maar wist zeer goed dat niet alle dorpen dat jaar een oc zouden kunnen krijgen. Pas 15 jaar na de aanvraag konden we in De Klijte het dossier van de dorpscentra afronden.”

Net in de Fontein van De Klijte zetelde Bernard voor het laatst in de gemeenteraad. Schepen en generatiegenoot Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen) prees Bernard voor zijn inzet omtrent de aankoop van de Warande, het kasteel dat het gemeentehuis van Heuvelland werd.

De Warande

“In het begin van Heuvelland zaten de diensten verspreid op de gemeentehuizen in de verschillende dorpen. Eerst hadden we de Warande in erfpacht en dit voor 27 jaar. Dan heb ik samen met het bestuur mijn stoute schoenen aangetrokken en gezegd aan de eigenaars dat we het pand wilden kopen. Het was dat of uit het gebouw vertrekken. We bleven en zo is de Warande nu eigendom van de gemeente,” aldus Bernard.

Ivo Fonteyne van N-VA Heuvelland duidde Bernard dan weer aan als de persoon die Westouter een nieuw brandweerarsenaal bezorgde.

Voldoening

In totaal was Bernard 45 jaar actief in de Heuvellandse politiek. “Ik neem afscheid met een grote voldoening. Heuvelland is uitgegroeid tot een zeer sterke gemeente en daar heb ik mijn steentje toe bijgedragen. Wel moet ik eerlijk toegeven dat ik geen 45 jaar actief ben geweest in de politiek. In 1977 was ik raadslid maar ook nog student. Eenmaal de studies dat jaar beëindigd werd ik opgeroepen om mijn legerdienst te doen. En wie in het leger dienst doet mag niet in de gemeenteraad zetelen.”

In 2022 wordt Bernard opgevold door Nathan Duhayon (25). Nathan is beleidsadviseur van Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) en is sinds 2020 voorzitter van CD&V Heuvelland.

