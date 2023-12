Laatste aanpassing van meerjarenplanning in Beernem goedgekeurd: “Groene long in Oedelem”

Op de laatste gemeenteraad werd gedebatteerd over de aanpassing van de meerjarenplanning. Voor de laatste keer tijdens deze legislatuur legde het bestuur z’n keuzes en budgettering voor aan de oppositie. Vooral de hogere inkomsten uit de belastingen vormen een belangrijk element om de begroting opnieuw in evenwicht te krijgen. “De belastinginkomsten zijn nodig als tegengewicht voor de dalende middelen vanuit Vlaanderen en de extra taken die naar de lokale besturen overgeheveld worden”, vertelt burgemeester Jos Sypré (CD&V).

Op de zitting van de gemeenteraad van vorige week maakte het gemeentebestuur duidelijk dat er in 2024 nog een aantal forse investeringen aankomen. “We voorzien in middelen om een nieuwe groene long in Oedelem uit te bouwen. We onderhandelen over de aankoop van de oude steenbakkerij en willen het vroegere stort saneren, ophopen en bebossen. Het geheel moet een nieuw gemeentelijk park vormen, met aandacht voor het opwaarderen van de bestaande armgasmotor.”

“Budget was al fragiel en wordt gered door de belastingbetaler”

Oppositiepartij N-VA is blij met die keuze, want fractieleider Gijs Degrande was zelf vragende partij voor een actieplan om het stukje erfgoed niet verloren te laten gaan.

Daarnaast werden ook middelen vrijgemaakt om het Bloemendalebad af te breken. Het nieuwe zwembad moet in april opengaan. “We gaan in overleg met jongeren om hen perspectief te bieden naar een nieuwe, duurzame jeugdhuislocatie. Er is extra budget voor aanpassingen in het gebouw van het Bargepark, de aankoop van materiaal voor de technische dienst, de verbouwing van OCMW-woningen in de Hoveniersstraat en de vernieuwing van speelpleinen aan het Bargepark en de Wagenweg”, vertelt de burgemeester.

weinig middelen

Toch werd vooral gedebatteerd over de budgetten van de gemeente zelf. Volgens N-VA vormen de verhoogde belastingen het grootste deel van de extra inkomsten van de gemeente. De partij toonde zich al langer tegenstander van de belastingsverhoging. “Het budget was al fragiel en wordt gered door de belastingbetaler. Zo’n 2,3 miljoen euro aan investeringen werden geschrapt. Die zijn niet overgedragen naar de volgende jaren en verdwijnen dus. Er zijn ook te weinig investeringen in ons eigen gemeentelijk patrimonium, en dat is nochtans broodnodig. Bovendien maakt deze meerderheid veel plannen zoals het hemelwaterplan en een klimaatplan, maar voorziet het niet in de middelen om die te realiseren. Wat zal daarmee gebeuren?”

Volgens N-VA moet het gemeentebestuur “zaaien naar de zak”. “Door de belastingverhoging is de begroting gered, maar de inwoners betalen hier meer voor. Men moet zich afvragen wat de Beernemnaar hiervoor terugkrijgt. Als het van ons afhangt, moet het volgende meerjarenplan fundamenteel anders”, besluit Degrande het gesprek.