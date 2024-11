Kurt Grymonprez (STIP+) pleit voor sereniteit: “ Maar we gaan geen depanneur spelen voor meerderheid die is afgestraft”

Dinsdag 12 november liep het initiatiefrecht van N-VA en burgemeester Bert Maertens af. Dat leidde tot een persmededeling die meteen moest gecounterd worden door STIP+. Een dag na de feiten wil lijsttrekker Kurt Grymonprez nog eens de puntjes op de i zetten. Eerst gaan ze in op de uitnodiging van Vlaams Belang om te gaan praten. “Maar we hebben nog tot 16 december de tijd om alle mogelijke coalities af te tasten. Onze hand blijft uitgestoken, maar we willen sereen en constructief te werk gaan.”

Kurt Grymponprez verspreidde een repliek op de berichten die gisteren de wereld werden ingestuurd door zittend burgemeester Bert Maertens, bij het verstrijken van het initiatiefrecht van N-VA. “Laat ons eerst duidelijk stellen: er is inderdaad geen akkoord bereikt met N-VA. Op 5 november zijn we om tafel gaan zitten en is er overleg gepleegd, steeds met de intentie om een evenwichtige oplossing te vinden. Toch moeten we benadrukken dat het voor STIP+ onmogelijk was om onze meerderheid in het schepencollege op te geven aan N-VA. Dit zou niet alleen indruisen tegen de keuze van onze kiezers, maar ook tegen de principes van onze partij.”

Daarmee doelt Kurt Grymonprez op het feit dat N-VA en CD&V zich aan elkaar vast klitten en met 11 zetels (8+3) zich ook rekenkundig 3,5 schepenambt toe-eigenen, waardoor de laatste drie jaar van de beleidsperiode STIP+ niet meer de meerderheid zou hebben in het schepencollege. “Tijdens de gesprekken hebben we met STIP+ blijk gegeven van compromisbereidheid. We hebben een evenwichtig voorstel gedaan: drie schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad voor N-VA, drie schepenen en de burgemeester voor STIP+. Dit was een constructieve en faire oplossing, met respect voor alle partijen en de kiezer. Helaas bleek ook dit onvoldoende voor N-VA. Dat roept vragen op.”

De 18 zetels van STIP+ en N-VA volstaan

Het burgemeesterschap zou dan bij Kurt Grymonprez liggen, waardoor de meerderheid in het Schepencollege er wel zou zijn voor STIP+. “We merken dat het initiatief van N-VA steeds opnieuw verweven was met de vraag om CD&V aan boord te halen. Dit kwam niet voort uit een eigen strategische keuze van N-VA, maar leek eerder bepaald door een kartelvorming tussen N-VA en CD&V. Dit roept opnieuw de vraag op: door wie of wat wordt dit aangestuurd? Als STIP+ willen we benadrukken dat we niet streven naar polarisatie of conflict. Wij willen met een gezonde, evenwichtige en brede meerderheid werken die de keuze van de kiezer respecteert en een stabiel bestuur kan garanderen. Het is echter niet onze rol om de ‘depanneur’ te spelen voor een coalitie die de kiezer heeft afgestraft. Wij staan klaar om te werken als een gemotiveerde en frisse ploeg die met vertrouwen naar de toekomst kijkt. Met onze 18 zetels (STIP+ en N-VA) zouden we een stabiele en bredere meerderheid kunnen vormen dan wat op vandaag is in Izegem. Dit is geen radicale of onrealistische keuze, maar een weerspiegeling van de wens om een daadkrachtig bestuur te vormen dat de belangen van Izegem en haar inwoners centraal stelt.”

“We betreuren dat de politieke situatie op deze manier onnodig verhit raakt. Er wordt te vaak olie op het vuur gegooid, wat enkel zorgt voor een impasse. Dat is niet wat Izegem nodig heeft. Wat wij nodig hebben, zijn constructieve, rustige en open gesprekken die de basis kunnen leggen voor een stabiel bestuur. Het is voor ons dan ook jammer dat er sinds gisteren vanuit N-VA weinig wederzijds respect en bereidheid tot compromis te bespeuren viel. Vanaf vandaag ligt het initiatiefrecht bij Vlaams Belang. Beleefdheidsgetrouw zullen wij ingaan op hun uitnodiging en de gesprekken voortzetten. Wij zullen deze gesprekken voeren zoals altijd: in alle openheid, met respect voor iedereen en met een duidelijke focus op het vormen van een goed bestuur. Indien we niet tot een sterke overeenkomst komen, zal het aan de gemeenteraad zijn om op 16 december een beslissing te nemen.”

“We willen de rust laten terugkeren in Izegem”

“Laat ons nogmaals benadrukken dat wij als STIP+ ons bewust zijn van de onrust die is ontstaan en dat wij ons nu volledig willen inzetten om de rust te laten terugkeren. Dit geldt niet alleen naar de inwoners toe, maar ook naar de andere politieke partijen. Het is voor ons absoluut geen prioriteit om met Vlaams Belang een exclusieve coalitie te vormen. Een meerderheid van 15 op 29 is wiskundig net ok, maar zeker geen evidentie. Wij hebben altijd aangekondigd dat wij met alle partijen rond de tafel wilden zitten om een sterke daadkrachtige en frisse coalitie te vormen. Dat willen we nog altijd. We hebben maximaal nog tot halfweg december om alle mogelijke coalities een eerlijke kans te geven. Het is onze oprechte wens om tot een gedragen oplossing te komen die de stabiliteit van Izegem garandeert. We gaan nu eerst ingaan op de uitnodiging van het Vlaams Belang, dat voor 14 dagen het initiatiefrecht heeft.”

Uitgestoken hand

Als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester wil Kurt Grymonprez bovendien nog een duidelijke oproep doen. “Laat ons sereniteit en kalmte terugbrengen in dit coalitieproces. We hebben deze boodschap ook binnen onze eigen rangen benadrukt. Het is van het grootste belang dat we nu kiezen voor Izegem en het belang van onze stad vooropstellen. Dat betekent dat we de moed moeten hebben te kiezen voor een frisse aanpak die Izegem vooruithelpt. Wij willen werken aan de beste coalitie, een coalitie die stabiliteit biedt en tegelijk ruimte laat voor impact en visie. Een coalitie die de keuze van de kiezer respecteert. Voor STIP+ betekent dit dat we willen meewerken in een college van burgemeester en schepenen waarin we zes jaar lang een duidelijke visie kunnen uitvoeren die de toekomst van Izegem veiligstelt. We hopen dat deze boodschap ontvangen wordt in dezelfde geest van openheid en constructiviteit waarmee wij ze brengen. Onze hand blijft uitgestoken, met als enige doel een stabiele, evenwichtige en daadkrachtige coalitie te vormen die het beste voor Izegem en haar inwoners kan realiseren.”