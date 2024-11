Kurt Desmet (gbA-Gemeentebelangen) is nieuw in de gemeenteraad van Avelgem: “Me inzetten voor verenigingsleven”

Kurt Desmet is 51 jaar en voorzitter van gbA-Gemeentebelangen. Zijn debuut maakte hij zes jaar geleden al, maar toen haalde hij niet genoeg stemmen om in de gemeenteraad te zetelen. Tweede keer, goede keer: met 342 voorkeursstemmen weet hij een plekje te bemachtigen om de komende zes jaar mee te besturen, hoogstwaarschijnlijk enkel als lid en niet als schepen: “We hebben de keuze gemaakt om een coalitie te vormen met Team Avelgem. Op die manier vertegenwoordigen we een heel groot aantal Avelgemse kiezers” aldus Kurt. De komende zes jaar wil de lokale partijvoorzitter vooral inzetten op het verenigingsleven. “Zachte politiek van verbinding en cohesie, daarvoor wil ik staan”, besluit hij.