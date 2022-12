Kritiek van de oppositie op meerjarenplan Nieuwpoort: “Alleen de bakstenen tellen”

Terwijl iedereen zich voorbereidt op de eindejaarsfeesten, rest er voor de lokale politici nog één grote inspanning in de laatste weken van het jaar: de analyse van de aanpassing van het meerjarenplan. In dit lijvig dossier maakte het stadsbestuur tijdens de laatste gemeenteraad z’n ambities duidelijk voor de komende jaren.

“Vanuit de oppositie bekijken we dat net iets kritischer dan de collega’s uit de meerderheid”, steekt Nicolas Vermote, gemeenteraadslid en voorzitter van Pro Nieuwpoort van wal. “Akkoord, we zijn van de coronacrisis quasi naadloos overgegaan naar de oorlog in Oekraïne en de bijhorende inflatie en energiecrisis. Ook op de begroting van een stad als Nieuwpoort heeft dit zijn impact.”

“Maar de financiën van onze stad zijn sterk en de vraag blijft steeds: wat vangen we met dat budget aan? Eén ding kunnen we alvast concluderen, we gebruiken het niet om de eigen inwoners te ondersteunen.”

Besparingspolitiek

“De burgemeester profileert zich graag als de manager van de stad Nieuwpoort. We merken echter weinig ondernemerschap in zijn beleid. Of toch ééntje, er komt een belasting op de ligplaatsen voor jachten in onze jachthaven. Maar de belasting voor een standplaats voor een caravan ligt wel veel hoger. Waarom niet op z’n minst dezelfde belasting aanrekenen? Het is dus duurder om een caravan te hebben in Nieuwpoort dan een jacht. Begrijpe wie begrijpen kan”, zegt Vermote.

“Ook de jeugd-, sport-, en socio-culturele verenigingen zijn opnieuw de dupe. Al jaren blijven hun werkingsmiddelen en subsidies gelijk. Nooit een indexatie, nooit een stijging van budget. Straffer nog, het totale voorziene budget voor de jeugd zal in de komende drie jaren met de helft dalen. Een zoveelste pannenkoekenslag of koekjesverkoop zijn al lang niet meer voldoende zijn om deze tekorten op te vullen.”

Mobiliteit

“De bouw van het nieuwe administratieve centrum krijgt absolute voorrang op alle andere investeringen, op de mensen. Maar met bakstenen betaal je geen rekeningen. Een stadsbestuur moet er zijn voor zijn bevolking in tijden van crisis, in tijden dat het moeilijk gaat. Onze inwoners hebben steun nodig, om onder andere de energierekening te betalen. Bij ons niets van dat. In Nieuwpoort tellen alleen de bakstenen en niet de inwoners.”

Als prioritaire doelstelling lezen we de opmaak van een mobiliteitsplan. “Herinner je de ellenlange files in de Albert I-Laan, de Astridlaan, de Sluizen, we zijn vier jaar verder en behalve het aanstellen van een mobiliteitsambtenaar is er nog steeds geen zicht op dit plan”, besluit Nicolas Vermote.

In de bres springen

“Er is nog nooit zoveel geld geïnvesteerd in jeugd- en sportverenigingen. De dynamiek dat het nieuwe jeugd- en sportcomplex zal creëren is enorm. Jeugdverenigingen zullen vanaf 2023 meer middelen krijgen voor de stijgende factuur voor hun zomerkampen en vervoer.”

“Als verenigingen in problemen komen, dan staan we als stadsbestuur als eerste klaar om in de bres te springen. De noden voor verenigingen zijn ook zeer verdeeld, de ene wenst budgettaire ondersteuning, de andere liever logistiek”, geeft schepen Bert Gunst (CD&V) als repliek.

(PG/foto IV)