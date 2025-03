Kritiek op verkoop gronden Da Vinci Site aan WVI

In de vorige legislatuur keurde de gemeenteraad het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Da Vinci Site voorlopig goed. Het plan voorziet in de bouw van 64 nieuwe woningen op een voormalig deel van het Da Vinci Atheneum, gelegen op de locatie van de oude technische werkhuizen en de achterliggende voetbalterreinen. Niet iedereen blijkt het nu eens met deze verkoop.

Deze week kwam de verkoop van deze gronden op de agenda van de gemeenteraad. Volgens het plan wil de gemeente de percelen in de Moerestraat overdragen aan de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) met als doel extra woonruimte te creëren in de hoofdkern, als onderdeel van de provinciale woonprogrammatie. Team 8680 stemde tegen de overdracht van de Da Vinci Site aan WVI. Jolien Lootens reageerde op deze uitkomst.

“Wij geven hiermee de regie uit handen en dat willen we niet”, aldus Jolien Lootens. “Onze ervaring met soortgelijke projecten, ook bij andere gemeenten, toont aan dat WVI zulke projecten vaak op de lange baan schuift. We willen wel samenwerken, dat kan met verschillende partners zijn zelfs, maar niet door de volledige controle uit handen geven.”

Burgemeester Patrick Lansens is het daar niet mee eens: “Wij geven de controle helemaal niet volledig uit handen, de projectsite zal ontwikkeld worden in nauwe samenspraak en samenwerking tussen het schepencollege en de WVI. De gemeente beschikt niet over de expertise om dergelijke projecten te realiseren, wij zijn geen projectontwikkelaar, dit is trouwens ook geen kerntaak van een gemeente. De WVI, waarvan de gemeente overigens aandeelhouder is, heeft die expertise wel. Wij doen hier overigens een goede zaak mee, de zones voor openbaar nut, bijna een hectare groot, zullen na aanleg van de wegen gratis terugkomen naar de gemeente waarna we er vrij kunnen over beschikken.” (Sabine Van Eynde)