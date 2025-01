Kritiek op nieuwe parkeerplaats deelauto in Langemark

Bij een van zijn eerste tussenkomsten als oppositielid hekelde ex-burgemeester Dominique Cool (Team Nieuw Bestuur) de beslissing van het nieuwe bestuur om een nieuwe parkeerplaats toe te kennen aan de deelwagen van Claus2You op de Markt in Langemark.

Sinds augustus staat er een deelauto van Claus2you op de Markt van Langemark. Die had een vaste parkeerplaats aan de kant van De Koornbloem, maar de gemeenteraad keurde maandag goed om die parkeerplaats te verhuizen naar de andere kant van de Markt. Ex-burgemeester Dominique Cool (Team Nieuw Bestuur), die net de eed had afgelegd als gemeenteraadslid, had daar enkele bedenkingen bij.

“Ik vrees dat we hier het gelijkheidsbeginsel schaden”, aldus Cool. “Die deelwagen is er gekomen omdat het Hoppinpunt daar zou komen. Blijkbaar wordt die deelwagen geteisterd door hetgeen de vogels er op achterlaten. Eigenlijk staat er dus een boom te dichtbij. Over die bomen zijn er hier al ellenlange discussies geweest. We hebben er indertijd boomchirurgen voor aangesteld, boomkorven voor besteld die we nooit gebuikt hebben… En nu komt er iemand van buiten de gemeente zeggen: ‘shit, ik wil mijn auto niet onder die boom zetten’. En die firma krijgt een privéparkeerplaats waar er geen boom staat. Met andere woorden: de mensen van onze gemeente, de omwonenden, de bezoekers van de kerk…, die moeten hun auto maar zetten waar die boom wel staat, met alle shit van dien.”

Eigen keuze

“Wij hebben er inderdaad voor gekozen om mee te gaan in dat verhaal, omdat we ervan uitgaan dat iemand met een eigen wagen zelf kan kiezen waar hij of zij parkeert”, antwoordde schepen van Mobiliteit Marleen Soete (Respect). “Maar die deelwagen moet nu eenmaal ergens staan en die kan niet kiezen. Die auto was altijd vuil en dat was niet aangenaam voor de gebruikers.”

Jean-Marie Callewaert (TNB) vroeg hoe het bestuur het zal oplossen wanneer er kermis is en hoorde ook dat de marktkramers niet zo gelukkig zijn. Burgemeester Lieven Vanbelleghem (Respect) liet weten dat er afspraken komen voor de kermis.