Kritiek op huishoudelijk reglement tijdens gemeenteraad: “Geschreven om de werking van de meerderheid makkelijker te maken”

Tijdens de gemeenteraad van donderdagavond 23 januari begon de vergadering met een stevig debat over het huishoudelijk reglement dat reeds werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 14 januari.

Frederiek Vermeulen (cd&v) bracht als lid van de oppositie meteen enkele kritische opmerkingen naar voren en kaartte twee specifieke aanpassingen aan die volgens hem tot doel hebben de werking van de oppositie te bemoeilijken. “Het lijkt erop dat bepaalde amendementen zijn doorgevoerd om de werking van de meerderheid makkelijker te maken, terwijl de oppositie steeds meer wordt beperkt”, zei hij. “Het huishoudelijk reglement is een belangrijk document, het bepaalt hoe we ons de komende zes jaar organiseren”, stelde Frederiek Vermeulen. Hij bracht twee specifieke punten ter sprake.

Ten eerste kaartte hij het verplicht schriftelijk indienen van amendementen aan. “Het is goed dat we documenten op papier voor ons hebben die we zullen bespreken, maar het gebeurt geregeld dat wij fouten in documenten van de meerderheid moeten verbeteren”, merkte hij kritisch op. Daarnaast bekritiseerde hij de nieuwe regeling rond variavragen die op dinsdag voor de vergadering schriftelijk moeten worden ingediend en waarop dan schriftelijk kan worden geantwoord zodat deze eigenlijk kunnen worden afgelezen en er geen ruimte meer is voor een debat.

“De burgemeester heeft het laatste woord en er is dan geen ruimte meer om de kwestie verder te bespreken.” Frederiek waarschuwde de meerderheid ook voor de toekomst: “De winnaars van vandaag kunnen de verliezers van morgen zijn. Degene die nu aan de overkant van de tafel zitten, kunnen later wel eens aan deze kant zitten.” Zolang het nieuw huishoudelijk reglement niet officieel is goedgekeurd, blijft het reglement van de vorige legislatuur van kracht.