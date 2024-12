Kristof Vermeire (Team Bredene) valt meteen in zijn rol als kersvers oppositielid: “Geen logische bevoegdheidsverdeling in het schepencollege”

Bredene heeft sinds dinsdagavond 3 december zijn nieuwe gemeenteraad. Steve Vandenberghe (Vooruit) leidt een meerderheid van Vooruit en Alternatief24, de oppositie wordt de volgende zes jaar bemand door Vlaams Belang en Team Bredene. Voor Kristof Vermeire van Team Bredene wacht na 12 jaar als schepen een nieuwe oppositiekuur. Een die hij dinsdag opende met een sneer naar de “opmerkelijke verdeling van de bevoegdheden in het nieuwe college”.

De raadszaal van het gemeentehuis zat dinsdagavond iets voor 19 uur al afgeladen vol met familie, partijleden en sympathisanten van de 4 fracties, die de komende legislatuur de gemeenteraad zullen bemannen. De verkiezingen van 13 oktober waren in vele opzichten dan ook bijzonder geweest. Niet alleen verloor Vooruit zijn absolute meerderheid, met Alteratief24 kwam een nieuwe partij aanwaaien, die volgens fractieleider Nathalie Vanden Eeden tijdens haar maidenspeech transparantie en integriteit hoog in het vaandel zal dragen. Belofte maakt schuld, leek Vanden Eeden te beseffen.

Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) haakte hierop in en gaf aan dat de daad nu inderdaad bij het woord zal moeten gevoegd. Hij greep ook terug naar het verleden van zijn partij. “Vooruit bestuurt al sinds 1982 mee deze gemeente. Sinds 1989 is dat onder een socialistische burgemeester en van 1994 tot 2024 hadden wij een absolute meerderheid. Door telkens toch een andere partij mee op te nemen in de meerderheid, wilden we ervoor zorgen dat de macht niet bij ons geconcentreerd bleef. Ik heb me altijd de woorden van ereburgemeester Willy Vanhooren voor ogen gehouden: ‘Je meester maken van de macht is een ding, de macht meester blijven iets anders.’ Misschien is er de voorbije jaren wel wat gewenning ingetreden.”

Geen opkomstplicht

Vandenberghe greep ook nog eens terug naar de verkiezingsuitslag van 13 oktober. “38,6% van de Bredenaars kwam niet stemmen. Vandaag is dat feitelijk de grootste partij van onze gemeente. Dat is verbijsterend om vast te stellen. Het lijkt alsof het deze inwoners niet uitmaakt wie de gemeente bestuurt. Met die vaststelling moeten we aan de slag.”

Na een moeilijke verloving, het gevolg van een campagne waarin volgens Vandenberghe en zijn coalitiegenoot Kristof Vermeire (Team Bredene) al te vaak op de man werd gespeeld, lijkt het gedwongen huwelijk tussen Vooruit en Alternatief24 stilaan in de plooi te vallen. Dat bleek toch uit de woorden van Vanden Eeden en de burgemeester.

Oppositie

Kristof Vermeire, vanaf nu een eenmansfractie, heeft zich inmiddels neergelegd bij zijn nieuwe oppositierol. “Na 12 jaar oppositie mocht ik de voorbije twee legislaturen als schepen zetelen. Ik ben dus vertrouwd met beide kanten van deze raad. Het applaus bij mijn afscheid, enkele weken geleden, was hartverwarmend. Mijn rol in de oppositie, die kritisch maar constructief zal zijn, zal allicht op minder applaus onthaald worden.”

Vermeire voegde, alsof hij nooit van de oppositiebanken weg was geweest, meteen de daad bij het woord en hekelde de volgens hem “ongelukkige verdeling van de bevoegdheden onder de schepenen: Kelly Spillier wordt schepen van jeugd, maar het Huis van het Kind komt straks schepen van sociale zaken Magali Vanhaeren toe. Kelly Spillier is milieuschepen, maar het recyclagepark valt onder de bevoegdheid van schepen Alain Lynneel…”

Burgemeester Vandenberghe bleek het, niet onverwacht, oneens met zijn voormalige meerderheidspartner. “De taakverdeling is weldoordacht. Het is bovendien de bedoeling dat de schepenen over hun bevoegdheden heen zullen samenwerken. Dat moet de collegialiteit bevorderen.”