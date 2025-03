Kristof Vermeire (Team Bredene): “Meerderheid gaat debat over bestuursakkoord uit de weg”

Oppositielid Kristof Vermeire hekelde op de gemeenteraad van 24 februari het uitblijven van een debat over het bestuursakkoord. “In tegenstelling tot in heel veel steden en gemeenten wordt dat debat in Bredene uit de weg gegaan.”

“In talloze steden en gemeenten wordt momenteel over het bestuursakkoord (of varianten zoals beleidsplan, actieplan…) uitvoerig gedebatteerd. Dit inhoudelijk debat wil de meerderheid in Bredene duidelijk uit de weg gaan.”

Debat overbodig

“Hier wil men wachten tot het einde van het jaar, wanneer het meerjarenplan in de gemeenteraad wordt besproken. Is het bestuursakkoord dan inderhaast geschreven en moeten nog heel veel zaken worden uitgeklaard? Of zijn de meerderheidspartijen het over veel zaken oneens en is nog heel wat onderlinge afstemming nodig? Wie zal het zeggen. Het is in elk geval een gemiste kans. Hoe dit te rijmen valt met de beoogde herwaardering van de gemeenteraad, is voor Team Bredene gewoonweg onbegrijpelijk.”

Burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) vond een debat over het bestuursakkoord overbodig. “Omdat het akkoord enkel de grote lijnen van ons beleid vastlegde. Beter is het om, zoals wij plannen te doen, te debatteren over het meerjarenplan 2026-31, dat tegen de zomer op tafel zal liggen. Dat meerjarenplan is nog in volle voorbereiding. Ik wil niet met half werk naar de gemeenteraad komen dus vraag nog even geduld. Bovendien, debatten over een bestuursakkoord leiden vaak tot oeverloze discussies.” (MM)