Kristof Gesquiere (N-VA) is nieuw in de gemeenteraad van Oostende: “OCMW moet opnieuw van hangmat naar vangnet gaan”

Kristof Gesquiere (56) zetelde in de vorige legislatuur al in het het bijzonder comité voor de sociale dienst, de vroegere OCMW-raad. De kinesitherapeut deed zo al ervaring op in de lokale politiek. “Elk gemeenteraadslid zou daar eigenlijk eerst moeten zetelen. Er passeren 300 dossiers per week waardoor je goed ziet wat er leeft in een stad. Ik ben wel blij dat ik nu in de gemeenteraad kan zetelen.” Gesquiere kreeg 632 voorkeursstemmen. “Hij wil als gemeenteraadslid verder inzetten op het OCMW. “We moeten van een hangmat naar een vangnet. Die tanker moet veranderen van richting. Er gaat te veel geld naar het OCMW, zo krijg je moeilijkheden in je stad omdat je telkens geld moet bijsteken. Er zijn veel moeilijkheden, maar we moeten eraan werken.”