Kristof Dejonckheere legt eed af als nieuw raadslid

Bij de aanvang van de gemeenteraad in Vleteren legde landbouwer Kristof Dejonckheere uit Oostvleteren de eed af als nieuw raadslid.

Per 1 januari diende Marion Vermander haar ontslag in als raadslid bij de enige oppositiepartij Vleteren Actief. Dat deed ze om persoonlijke redenen, maar ze blijft wel meewerken achter de schermen van haar niet-gebonden partij.

Gemeentepolitiek op de voet gevolgd

Christophe Vandeputte (388) behaalde in 2017 als kandidaat van de CD&V op de lijst Vleteren Actief het meeste voorkeurstemmen voor die partij, maar wilde niet zetelen. CD&V’er Kristof Dejonckheere (364) stond toen ook op de lijst van Vleteren Actief. Vreemd genoeg nam ook hij toen zijn zetel niet op.

“Ik was gedurende 18 jaar gemeenteraadslid voor de CD&V, en al die tijd zaten we in de oppositie. Omdat de CD&V bij de vorige verkiezing geen lijst meer indiende, sloot ik mij aan bij Vleteren Actief. Ik werd rechtstreeks verkozen, maar nam mijn zetel niet op. Nu dus wel. Ik heb de jongste drie jaar wel de gemeentepolitiek op de voet gevolgd, en ben er dus volledig klaar voor”, zei Kristof Dejonckheere.

Optimale samenwerking

LVP-burgemeester Stephan Mourisse zei dat hij hoopte dat de samenwerking met oppositiepartij Vleteren Actief verder optimaal zal verlopen, net zoals dit de jongste drie jaar het geval was.

Alle agendapunten werden tot op heden met unanimiteit goedgekeurd, en de meerderheid hield rekening met de opmerkingen en voorstellen van de minderheid.

Engagementsverklaring fietspad

De engagementsverklaring tussen de provincie, de gemeente Vleteren, de stad Poperinge en Aquafin voor de aanleg van een fietspad langs de Krombekestraat en Graaf van Hoornweg (Krombeke naar Westvleteren) werd goedgekeurd.

“Het fietspad dat er nu ligt, bevindt zich in een zeer belabberde staat. Dankzij de medewerking van de stad Poperinge en de volledige subsidie van de provincie en het Vlaamse Gewest, kunnen we nu dus een nieuw fietspad van 2,5 kilometer aanleggen aan één kant van de weg. Dit jaar wordt gestart met de verwerving van de gronden, de uitvoering wordt verwacht in 2024”, aldus burgemeester Stephan Mourisse.