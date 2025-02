Kris Steen (Samen Voluit) hekelt nieuw huishoudelijk reglement gemeenteraad: “Oppositie wordt monddood gemaakt”

Op de gemeenteraad van donderdag 27 februari agendeert de meerderheid (Lijst Burgemeester en Bewust Kiezen) een nieuw huishoudelijk reglement waarin onder meer staat dat de oppositieraadsleden in de toekomst hun interpellaties vier werkdagen voor de vergadering schriftelijk moeten indienen.

“Er zou bovendien een maximum van drie vragen per raadslid gelden”, zegt Kris Steen van oppositiepartij Samen Voluit. Als voormalig gemeenteraadsvoorzitter heeft hij daar zijn bedenkingen bij. “Omdat het eindresultaat een beknotting van de oppositiemogelijkheden is, een vorm van monddood maken. De bevoegdheid van de gemeenteraad wordt al sinds enkele jaren uitgehold, waardoor een dergelijk nieuw reglement een beperking is van de mogelijkheden tot debat en oppositie. De voorbije zes jaar werd onder mijn voorzitterschap een degelijk debat – en dus de mogelijkheid tot interpellaties – steeds toegelaten. Dat is hoe democratie en openbaarheid van bestuur werken”, klinkt het. Dat de huidige oppositie slechts uit twee raadsleden bestaat, helpt volgens Steen ook niet. “Het komt erop neer dat de oppositie in de gemeenteraad bijna niet meer aan het woord zou kunnen komen. Terwijl deze toch een corrigerende en controlerende functie moet kunnen uitoefenen”, aldus Steen, die in de gemeenteraad van donderdagavond dan ook zal oproepen om de bewuste punten niet op te nemen in het nieuwe reglement. “Noem het gerust een noodkreet”, aldus Steen.

Zo’n huishoudelijk reglement bestaat in elke gemeente. “Ook in De Haan bestaat het al jaren, alleen werd het niet strikt toegepast. Nu wordt het duidelijker geformuleerd”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. Volgens hem zijn die duidelijkere regels nodig omdat er anders misbruik wordt gemaakt. “Het stellen van vragen om het beleid te controleren, is inderdaad een belangrijk democratisch recht. Maar dat recht mag niet misbruikt worden. Op de vorige gemeenteraad bijvoorbeeld was dat duidelijk wél het geval. Als Voluit vraagt hoeveel mensen er gevallen zijn in het vriesweer, dan is dat geen controle op het beleid maar gewoon een manier om te proberen stokken in de wielen te steken. Aan dat spelletje doen we niet mee”, klinkt het. De verplichting om de interpellaties vooraf mee te delen, moet er tevens voor zorgen dat de bevoegde schepen zich beter kan voorbereiden. “Door de nieuwe werkwijze versterken we dus juist de democratie, want de kwaliteit van de antwoorden zal hoger zijn doordat de tijd er is om dingen uit te zoeken”, aldus nog Vandaele.