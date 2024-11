Kris Defreyne (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Torhout: “Belangen van de lokale sportclubs behartigen”

Kris Defreyne (52), goed voor 644 stemmen, woont in de Gavervijver. Hij is getrouwd met Cathy Inghelbrecht en heeft twee kinderen: een zoon Jari (26) en een dochter Demi (24). Kris werkt sinds september 1991 als militair. Hij houdt van sport, in het bijzonder voetbal. Hij is jeugdmanager van KM Torhout.

“Ik zal eerst proberen om de werking van de gemeenteraad goed onder de knie te krijgen. Kijken hoe alles in zijn werk gaat en de nodige dossierkennis opdoen. Ik hoop samen met de andere raadsleden evenveel te helpen realiseren als in de voorbije zes jaar. Vanuit mijn grote interesse voor sport hoop ik een steun te zijn voor de schepen van Sport. Ik wil heel graag de belangen van de lokale sportclubs behartigen.”