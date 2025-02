Krijgt Stenen Molen eindelijk zijn wieken terug?

Maandagavond was er de eerste echte gemeenteraadzitting van de nieuwe bestuursploeg. De agenda was vooral gevuld met het oprichten van commissies en het aanstellen van diverse vertegenwoordigers in verschillende instanties. Ook kwamen de restauratie- en herstellingswerken van de Klockemolen, beter bekend als de Stenen Molen in de Avelgemstraat, ter sprake.

De vierde fase van de restauratie, het terugplaatsen van de wieken en het uitvoeren van de nodige herstellingen om deze weer te doen draaien, kwam al voor de vierde keer op de gemeenteraad. “De werken moeten nog steeds worden uitgevoerd, maar we opteren nu voor een lightversie. De eerste keer kregen we een offerte binnen, die veel te duur was, en de tweede keer kregen we geen offertes. De derde keer waren er twee gegadigden, maar nu lag de limiet te laag en konden we niet toewijzen. Vandaar dus dat we nu opnieuw een aanbestedingsronde doen”, zei schepen Wim Monteyne (N-VA).

In het nieuwe dossier zit enkel het terugplaatsen van de wieken. “Gezien de oorspronkelijke wieken enkele jaren terug werden gedemonteerd en zich in slechte staat bevinden, werd in het bestek ook het maken van nieuwe wieken opgenomen. Dit met goedkeuring van Agentschap Onroerend Erfgoed”, aldus Monteyne. Om aanspraak te blijven maken op de premie van Agentschap Onroerend Erfgoed, dienen de werken aangevat te worden voor 5 mei 2025. Na het einde van de werken kan de premie van 85.716,49 euro excl. btw worden gevorderd. De kosten worden geraamd op 278.300 euro incl. btw.

Groene kleur

Vanuit de oppositie kwam de vraag of er wat zal gedaan worden aan de groene kleur op de muren van de molen. “Gezien het dringende karakter van het terugplaatsen van de wieken, zit het wegwerken van de groene kleur niet in dit dossier”, besloot schepen Raf Deprez (CD&V). De raad gaf unaniem groen licht voor dit dossier. (GJZ)