Kostprijs zwembad stijgt van 14 naar 16,3 miljoen euro, maar eerste spadesteek nog niet in zicht

De achtste en laatste meerjarenplanaanpassing van deze legislatuur onthulde dat de kostprijs van het nieuwe zwembad is gestegen van 14 miljoen naar 16,3 miljoen euro. Al denkt Miguel Gheysens (CD&V) dat inclusief de afbraak van het huidige zwembad en de heraanleg van de fietsenstalling en de parking het kostenplaatje kan oplopen tot 18 miljoen euro.

De Ieperse gemeenteraad boog zich maandagavond over een nieuwe aanpassing van het meerjarenplan, de achtste al deze legislatuur. De opvallendste wijziging had betrekking op het zwembad, zag ook Miguel Gheysens van oppositiepartij CD&V. “Het nieuwe zwembad zit waarschijnlijk in de laatste fase voor de gunning, want we zien het totale investeringsbudget stijgen van 14 naar 16,3 miljoen euro. Een subsidie van 1 miljoen moet dat verzachten, maar dan is er nog geen budget voor de afbraak van het huidige zwembad, de herinrichting van de fietsenstalling en de parking en de aanpak van sporthal 1.”

Ernstige panne

“Dit zou al in de huidige budgetten moeten vermeld worden omdat we na de bouw van het nieuwe zwembad de volledige sportsite naar een hoger niveau wensen te tillen”, aldus Gheysens. “Inclusief de aanleg van een kunstgrasplein ter compensatie van de inname van het trainingsveld komen we uit bij ongeveer 18 miljoen euro. Dan moeten we nog hopen dat in het huidige zwembad zich geen ernstige panne voordoet, want ook hiervoor is geen budget voorzien. Een vroegtijdige sluiting zou dan de enige keuze zijn.”

Volgende legislatuur

Ook Evelyne Bouchaert van meerderheidspartij Vooruit was opvallend kritisch voor de stijgende kosten van het zwembad. “Al vijf jaar wordt erover gesproken, waardoor de prijs gestegen is. De vraag is waar dit zal eindigen tegen dat de eerste spade in de grond zit. Het is duidelijk dat deze investering de financiën voor de volgende legislatuur zal hypothekeren”, aldus Bouchaert.

Prijzen gestegen

“Willen we een zwembad, dan moeten we er nu voor gaan”, antwoordde schepen van Financiën Eva Ryde (N-VA). “En als je het doet, moet je het goed doen. Dat de prijzen zijn gestegen is een jammerlijke vaststelling, maar er wordt keihard gewerkt om de budgetten die er zijn te respecteren.”

Nog geen gunning

Fractieleider Thijs Descamps van Open Ieper hoopte dat de werken na de zomer van 2024 zouden kunnen beginnen, maar Eva Ryde temperde de feestvreugde. “We zitten nog niet in de laatste rechte lijn tot de gunning. Daarvoor zijn nog een aantal belangrijke gesprekken nodig. Dat we geen middelen voorzien voor een ernstige panne is een bewuste keuze. Het zou onverstandig zijn om nu nog veel middelen te pompen in het bestaande zwembad. We duimen dat het zwembad standhoudt”, besloot Eva Ryde. (TOGH)